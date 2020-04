Meer niet-Gentenaars trekken naar stad voor hulp sinds coronacrisis: “Man uit Nevele fietste naar voedselbedeling in Citadelpark” Cedric Matthys

14 april 2020

19u47 22 Gent Mathias De Clercq heeft een brief gestuurd naar de interim-gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hierin vraagt de b urgemeester van Gent om meer solidariteit vanuit de randgemeenten. Hij merkt samen met armoede-organisaties op dat sinds de coronacrisis steeds meer niet-Gentenaars hulp zoeken in de stad. “We kunnen geen nachtopvang voorzien voor heel Vlaanderen”, zegt schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens.

“Het was al een oud zeer, maar de schaal neemt nu duidelijk toe.” Pascal Debruyne, onderzoeker aan de Odisee Hogeschool, merkt op dat sinds de coronacrisis steeds meer mensen in nood hulp zoeken in Gent. Ze komen naar de voedselbedeling, de inloopcentra of de nachtopvang. Armoedeorganisaties kaartten het probleem aan bij de stad, waarop burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD)maandag een brief stuurde naar de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Een actie die ook schepen van armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) ten volle steunt. “In verschillende randgemeenten zijn de voedselbedelingen wat teruggeschroefd”, zegt hij. “Mensen die geen link hebben met onze stad komen hier terecht. In de inloopcentra en de nachtopvang voor daklozen zijn we daarom sinds kort wat strikter. We gaan nu effectief na of er een band is met Gent. Enerzijds willen zo -voor de gezondheid van iedereen- vermijden dat hulpbehoevenden zich in coronatijden naar Gent verplaatsen. Anderzijds kan Gent spijtig genoeg geen nachtopvang voor heel Vlaanderen voorzien. Ik klaag al jaren aan dat wij hier als stad amper middelen voor krijgen, maar toch onze nek uitsteken.”

Bewust doorgestuurd

Om hoeveel mensen het exact gaat, is moeilijk te bepalen. Waar sommige organisaties spreken over nog geen tien procent, gaat het volgens anderen over een kwart van de mensen die bij hen aankloppen. Onderzoeker Debruyne wil zich liever niet aan een schatting wagen, maar ziet duidelijk een tendens. “De stad heeft altijd al een aanzuigeffect gehad", zegt hij. “Er zijn nu eenmaal meer voorzieningen. Toch is er deze keer meer aan de hand. We merken dat sommige randgemeenten hun hulpbehoevenden bewust doorsturen naar de stad. Zo hoorde ik laatst nog het verhaal van een man uit Nevele die met zijn fiets naar een voedselbedeling in het Citadelpark kwam. Maar ook mensen uit West-Vlaanderen zien we steeds vaker. Het is daarom belangrijk dat niet alleen de steden inzetten op armoedebestrijding.”