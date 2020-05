Meer mensen raken gewond bij ongeval sinds coronacrisis: “Door kalmte op de weg gaan bestuurders sneller rijden” Cedric Matthys

15 mei 2020

16u40 0 Gent In de maand april raakte bij 33 procent van de ongevallen in Gent iemand gewond. Dat laat de Gentse politie weten. Het cijfer is opvallend hoger het jaar ervoor. Toen ging het in dezelfde periode nog om 25 procent van de ongevallen.

Hoewel het aantal ongevallen de jongste maanden stevig daalde, hebben ze meer impact. Dat blijkt uit een analyse van de Gentse politie. In april, een maand waarin we volledig in lockdown zaten, noteerden de agenten 91 verkeersongevallen. Een jaar voordien waren dat er nog 332, maar procentueel steeg het aantal ongevallen met gewonden. Waar dat in april nog om 25 procent van de ongevallen ging, komen we nu aan 33 procent.

“Het is kalmer op de weg”, legt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie uit, “maar chauffeurs gaan sneller rijden. En zoals we weten is overdreven snelheid een belangrijke factor bij ongevallen met doden en gewonden. Daarom voert de Gentse politie ook tijdens de lockdown quasi dagelijks snelheidscontroles uit.” Van 9 tot en met 14 mei in totaal 10.047 voertuigen gecontroleerd. 1.972, of een 20 procent, reed te snel. 37 personen kunnen hun rijbewijs verliezen.