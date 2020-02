Meer geld en meer mensen voor Zorgcentrum na Seksueel Geweld Gent Sabine Van Damme

05 februari 2020

10u30 10 Gent Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in het Gentse UZ krijgt bijna 1 miljoen euro van minister van Gelijke Kanse Nathalue Muylle. Daarmee kunnen 75 zedeninspecteurs opgeleid worden, en kan geïnvesteerd worden in nieuwe gebouwen.

Het ZSG Gent was het eerste in zijn soort in Vlaanderen. Slachtoffers van seksueel geweld uit de hele provincie worden er opgevangen en begeleid, zowel medisch als psychisch, en zelfs de politie komt naar daar als het slachtoffer aangifte wil doen. Zo komt alle zorg samen op één plek.

De Gentse politie kreeg in 2019 – tussen januari en september – melding van 88 verkrachtingen en 110 aanrandingen. En dat is dan alleen voor Gent. Het ZSG verwacht in de toekomst tot 1.800 aanmeldingen per jaar. Die stijgende vraag naar hulp maakt dat er meer mensen en middelen nodig zijn, en die komen er nu. Met het geld van de federale overheid kunnen 75 zedeninspecteurs opgeleid worden – politiemensen die zich specialiseren in de materie – en kan er geïnvesteerd worden in extra gebouwen. Dat zullen in eerste instantie containers zijn. Die moeten het mogelijk maken om meerdere slachtoffers per dag in alle rust te kunnen ontvangen en begeleiden.