Meer dan honderd verdwaalde fietsen blijven achter op Gentse Feesten HL

29 juli 2019

15u44

Bron: Belga 30 Gent Net zoals de voorbije jaren namen opnieuw veel bezoekers de fiets richting de Gentse Feesten. Nu de Feesten er opzitten, worden de tijdelijke fietsenstallingen weer afgebroken. Zo'n 100 achtergelaten fietsen werden overgebracht naar het Fietsdepot.

De fiets was opnieuw hét vervoersmiddel tijdens de Gentse Feesten. "De bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op piekuren volledig vol", zegt schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Ook de andere fietsenparkings kenden een zeer hoge bezetting. De Fietsambassade plaatste halverwege de Gentse Feesten zelfs nog fietsenstallingen bij. We zijn verheugd over de vele feestvierders, jong en oud, die voor de fiets gekozen hebben", zegt Watteeuw.

5.117 tijdelijke fietsstallingen

De capaciteit van de fietsenstallingen werd dit jaar met 400 plaatsen uitgebreid tegenover 2018, wat het aantal extra fietsstallingen voor 2019 op 5.117 brengt. Voor volgend jaar zullen er nog meer extra fietsplaatsen worden voorzien. Bovendien moest de brandweer geen enkele keer een hinderlijke fiets wegknippen.

Zoals op de stallingen aangegeven, worden de tijdelijke fietsenstallingen vandaag weer weggenomen. Wie zijn fiets niet terugvindt, kan een kijkje nemen in het Fietsdepot van de Fietsambassade. Ook bij de opbouw van de Gentse Feesten nam de Fietsambassade al een 150-tal fietsen mee uit de feestenzone omdat ze in rekken stonden die ontruimd moesten worden of omdat ze in de weg stonden voor podia, bars of doorgangen. In totaal staan nog meer dan 100 verdwaalde fietsen te wachten in het depot in de Maaltebruggestraat 191.