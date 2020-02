Meer dan 700 interventies voor stormschade maar geen gewonden in Gent Didier Verbaere

10 februari 2020

17u05 0 Gent De brandweerzone Centrum kreeg sinds zondagochtend ruim 700 interventies tijdens en na de doortocht van storm Ciara. Het gaat vooral om materiële schade. Gewonden vielen er gelukkig niet.

De brandweerkorpsen moesten vooral uitrukken voor afgewaaide takken of bomen op de rijweg, schade aan daken en huizen en zondagavond ook voor wateroverlast. “De brandweerzone Centrum werkte de hele zondagnacht door en ook maandag werden nog heel wat niet dringende klussen afgewerkt”, zegt woordvoerder Björn Bryon.

In Gent viel zondag de grootste schade aan de Gasmeterlaan waar een grote stelling naar beneden donderde. In de nacht van zondag op maandag raakte onder meer een gebouw van ING in deelgemeente Ledeberg beschadigd en in Mariakerke beschadigde een gevelde boom een huis. De school Arkades aan het Sint-Pietersstation bleef maandag dicht. De veiligheid kon er niet gegarandeerd worden en er werd schade gemeld op de werf van al eerder gestarte werken.