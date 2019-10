Meer dan 4.000 goederen in beslag genomen tijdens controle bij Gentse handels- en horecazaken: “Soms was de vervaldatum al meer dan twee jaar verstreken” Jeroen Desmecht

21 oktober 2019

16u17 2 Gent Bij een grootschalige controle bij 70 handels-en horecazaken werden 4.400 artikelen in beslag genomen. “In één zaak werden 2.000 goederen in beslag genomen. In een andere was de vervaldatum van producten al meer dan twee jaar verstreken.”

Nagelstudio’s, dagbladhandelaars, dag- en nachtwinkels, CBD-shops, shishabars en horecazaken: het zijn enkele van de negen soorten zaken die de Gentse politie vorige week onder de loep nam. Samen met externe inspectiediensten, zoals de FOD Volksgezondheid, FOD Economie en Brandweerzone Centrum, controleerden ze zo’n 70 handelaars over het hele grondgebied. “De selectie gebeurde op basis van signalen van de externe partners of na eerder vastgestelde problemen of inbreuken”, klinkt het bij de Gentse flikken.

Roken, drugsgebruik en onvoldoende hygiëne

Er werd gecontroleerd of de handelaars en uitbaters in orde waren met hun vergunningen en met de sociale regelgeving. Ook op vlak van veiligheid en tewerkstelling werden ze gecontroleerd. De controleurs stelden verschillende soorten inbreuken vast. Zo leefden handelaars het rookverbod niet na, vlogen anderen op de bon vanwege drugsgebruik en was bij sommigen de prijsaanduiding of de hygiëne in de zaak niet in orde.

“Gelet op de privacy van de ondernemingen kunnen wij geen specifieke resultaten meedelen. We kunnen wel vertellen dat bij de meerderheid van de gecontroleerde zaken één of meerdere problemen of inbreuken vastgesteld werden”, laat de lokale politie nog optekenen. “Twee zaken waren zelfs over de hele lijn in overtreding – elke controlerende partner kon er één of meerdere inbreuken vaststellen. Veertien van de gecontroleerde zaken waren volledig in orde.”

De zaken ontvingen een overzicht van alle punten die ze in orde moeten stellen. Behalve tips en waarschuwingen, deelde de politie ook tientallen pv’s uit. FOD Volksgezondheid nam dan weer zo’n 4.400 goederen in beslag. “In één zaak werden 2.000 artikelen in beslag genomen. In drie zaken werden vervallen voedingsmiddelen in beslag genomen. Bij sommige was de vervaldatum al meer dan twee jaar verstreken.”