Meer dan 20% van betalingen parkeertickets gebeurt mobiel Sabine Van Damme

05 maart 2020

16u28 0 Gent Gent heeft lang achterop gehinkt qua mobiel betalen voor parkeertickets, maar heeft een serieuze inhaalbeweging gemaakt. Voor het eerst is meer dan 20% van de tickets betaald via een app.

“We zijn tevreden dat mobiel parkeren belangrijker wordt”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Het zorgt voor een groter gebruiksgemak en is veiliger. Mensen betalen ook enkel de reële parkeertijd. Dat we nu voor het eerst met zes aanbieders werken, en binnen kort met acht, toont dat het aandeel mobiel parkeren nog veel belangrijker kan worden.”

In Gent kan je dus kiezen via welke provider je betaalt. Sinds 1 januari kan dat via 4411, Parkmobile - via sms, app en website – en bij Easypark, Flowburd, OpnGo en Yellowbrick, allemaal via een app en website. In de loop van dit jaar komen daar nog PayByPhone en Parkd bij.

Bij de start van het mobiel parkeren in juli 2017 werd slechts 1,77% van de parkeertickets mobiel betaald. In januari 2018 was dat al gestegen tot 5,42%. In januari 2019 was het 11,14%, in juli 2019 14,72% en in januari 2020 21,41%. Het laatste half jaar is dus de grootste stijging sinds de start genoteerd, met 6,69 %.