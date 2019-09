Meer dan 1000 studenten kiezen voor nieuwe graduaatsopleidingen Arteveldehogeschool Yannick De Spiegeleir

15 september 2019

13u24 0 Gent Met de aankomende start van het nieuwe academiejaar kent Arteveldehogeschool in Gent een veelzeggende groei in inschrijvingen. De tien nieuwe graduaatsopleidingen zijn daarin een grote speler. Die trekken vanaf jaar één meteen meer dan 1000 studenten. Maar ook de lerarenopleiding secundair onderwijs groeit. “Een belangrijk signaal,” zegt woordvoerder Imran Uddin.

Nog voor de start van het academiejaar ziet Arteveldehogeschool al een beduidende stijging in de inschrijvingscijfers. Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen groeit met 12 procent tegenover vorig jaar. “De nieuwe graduaten spelen daarin een belangrijke rol,” stelt Imran Uddin, woordvoerder van de Arteveldehogeschool. De graduaten vervangen de vroegere HBO5-opleidingen uit het volwassenonderwijs en zijn doorgaans korter dan een bachelor. De focus ligt daarbij nog meer op praktijkgericht leren. “Minstens één derde van de tijd die de studenten aan hun studies spenderen, bestaat uit werkplekleren. De nauwe samenwerking met het werkveld betekent dat onze studenten meteen de competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in reële werksituaties.”

Graduaten zijn schot in de roos

Meer dan 1000 studenten schreven zich in bij Arteveldehogeschool voor een van de tien graduaatsopleidingen die de school sinds dit jaar aanbiedt. “Zeker de graduaatsopleidingen in sociaal-agogisch werk en handelswetenschappen en bedrijfskunde blijken sterke starters. Het graduaat voor Tolk Vlaamse Gebarentaal trekt al vanaf het startschot een verdubbeling van het aantal studenten aan. 40 Studenten vonden hun weg.”

Volgens Imran Uddin openen de graduaatsopleidingen deuren voor studenten die vroeger hun weg naar de hogeschool niet zouden vinden. “Met de nieuwe graduaatsopleidingen erbij hebben studenten een nog bredere waaier aan opleidingsvormen die hen kunnen klaarstomen voor de job die zij zoeken. Met de sterke nadruk op praktijkgericht leren kunnen we aan iedereen een opleiding aanbieden die aansluit bij hun individuele noden en wensen enerzijds en de vraag vanuit de arbeidsmarkt anderzijds.”

Een belangrijk signaal

De groei die Arteveldehogeschool ziet in de lerarenopleiding secundair onderwijs speelt eveneens een belangrijke rol in de inschrijvingscijfers. Het aantal studenten die kiezen om leraar in het secundaire onderwijs te worden stijgt met maar liefst 18 procent. “Die toename zien wij als een belangrijk signaal,” stelt woordvoerder Imran Uddin. “Het toekomstige lerarentekort is een uitdaging met verstrekkende gevolgen die we als hogeschool zeer ernstig nemen. De imagocampagnes waaraan onze hogeschool heeft meegewerkt hebben hun doel duidelijk niet gemist. Deze stijging toont aan voor ons dat onze nieuwe studenten niet twijfelen aan het maatschappelijk belang van het lerarenberoep. We juichen deze groei dan ook van harte toe.”