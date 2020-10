Meer dan 100 GAS-boetes opgesteld tijdens Week van de Handhaving Jill Dhondt

13 oktober 2020

18u30 0 Gent De Week van de Handhaving is net achter die rug, die liep van 5 tot 11 oktober. In die week zetten Ivago, Politie Gent en de Stad Gent zich extra hard in om sluikstorters te identificeren. In totaal werden meer dan honderd GAS-boetes uitgeschreven. Daders moeten naast 120 euro ook de opruimkosten betalen.

In totaal gebeurden er de voorbije week 25 doorzoekingsrondes van een halve dag in specifieke wijken, parken en afvalkorven. Op basis daarvan werden 103 GAS-boetes opgesteld voor sluikstorten met een bekende dader en 1 proces-verbaal. “Sluikstorten of zwerfvuil achterlaten blijft niet ongestraft”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Ook na de Week van de Handhaving blijven we hier sterk op inzetten. Wie geen respect toont voor onze stad, mag dat ook voelen.”

Opvolging van vaststellingen

De Stad Gent legt geïdentificeerde daders een GAS-boete op van 120 euro en rekent ook de opruimkosten van het sluikstort aan. Ernstige overtredingen waarvoor proces-verbaal werd uitgeschreven worden opgevolgd door het parket dat vorige week al hoge geldsommen oplegde aan 17 sluikstorten.