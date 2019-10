Meer dan 100 Buffalo’s mee naar Oleksandriya in Oekraïne Sabine Van Damme

03 oktober 2019

17u12 0 Gent Een Europese uitwedstrijd van KAA Gent meepikken lijkt fantastisch als het in pakweg Madrid of zelfs Londen is, maar vanavond om 18.55 spelen onze Buffalo’s in Oekraïne. En toch zijn er nog steeds meer dan 100 supporters zot genoeg om zelfs daar naartoe te trekken.

106 supporters. Zoveel Buffalo’s zijn er officieel geregistreerd als ‘aanwezig’ in Oekraïne, maar het kunnen er zeker nog enkele meer zijn. Geen hond die eraan denkt om voor het plezier eens naar de provincie Kirovohrad in het midden van Oekraïne te reizen, maar als je een trouwe supporter van een voetbalploeg bent, in dit geval van KAA Gent, komt je daar dus blijkbaar toch terecht.

Onder meer Katinka Lippens zit daar, samen met haar ‘bende’. “Wij zijn een groep van een 15-tal supporters”, zegt ze. “We noemen onszelf ‘De Bende van Ellende’, en we gaan kijken naar alle thuiswedstrijden en alle wedstrijden op verplaatsing. We proberen ook mee te gaan naar de Europese wedstrijden, maar dat hangt uiteraard ook altijd van verlof af. Daardoor zijn we hier nu niet voltallig. Ook buiten de voetbal doen we trouwens veel samen met de Bende van Ellende. We hebben zelfs truitjes en een vlag.” Ook Buffalo-indiaan Ben Bundervoet is overigens gespot in Oekraïne.

Een goede indruk heeft de stad Oleksandriya trouwens nog niet gemaakt. Veilig is het daar niet, om supporter van een ‘andere’ ploeg te zijn. Een groep Buffalo’s zat op restaurant vanmiddag, en werd daar aangevallen door een bende Oekraïners. Die kwamen hun Buffalo-sjaal stelen. En niet eens ‘voor de grap’, de politie moest zelfs tussenbeide komen. De Buffalo’s hadden in de namiddag afgesproken in een café in de stad, en ook daar stond een bende vijandige supporters hen al op te wachten, maar voorlopig is alles rustig.

De supporters verwachten veel van de wedstrijd straks, ze gaan vol voor een overwinning. Ook al weten ze dat de spelers zich eigenlijk niet voor de volle 100% kunnen geven, want komende zondag al krijgen ze aartsvijand Club Brugge op hun boterham.