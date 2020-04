Meer buitensporige snelheidsovertredingen tijdens coronacrisis Wouter Spillebeen

09 april 2020

13u48 10 Gent Snelheidsduivels blijven profiteren van de minder drukke wegen. Uit de flitsactie die de Gentse politie gisteren uitvoerde, blijkt dat wie de snelheidslimiet overschrijdt, vaker dan anders veel te snel rijdt.

De Gentse flikken stelden anonieme flitsvoertuigen op in de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. 1.188 wagens passeerden aan de camera en 40 ervan reden te snel. “Het valt op dat over het algemeen de meeste chauffeurs zich aan een gematigde snelheid houden die rond de limiet ligt. Maar wie te snel rijdt, rijdt vaak véél te snel”, zeggen ze.

Van de 40 chauffeurs die te snel reden, moesten er 10 hun rijbewijs inleveren. In de Nieuwevaart reed de grootste overtreder meer dan dubbel zo snel als toegelaten, namelijk 104 kilometer per uur. In de Gasmeterlaan was de topsnelheid 93 kilometer per uur. De snelste vrachtwagen, die dus ook een veel langere remafstand heeft, reed maar liefst 89 kilometer per uur.

De politie blijft in elk geval verder controleren, ook tijdens de coronacrisis. “Onze focus ligt daarbij op het bestrijden van de excessen en het optreden tegen asociaal rijgedrag, waaronder ook buitensporige snelheden”, aldus de politie.