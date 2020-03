Medisch materiaal maar ook eten welkom in UZ Gent Didier Verbaere

21 maart 2020

15u20 0 Gent Het UZ van Gent is gestart met een inzamelactie. Niet alleen mondmaskers maar ook eten en drinken zijn welkom in het ziekenhuis.

“We krijgen sinds de uitbraak van de coronacrisis heel wat vragen van mensen en ondernemingen die het UZ Gent materieel of financieel willen steunen. Het medeleven is hartverwarmend en een opsteker voor al onze medewerkers, voor én achter de schermen. Onze oprechte dank aan iedereen die ons steunt in deze uitzonderlijke tijden. Uw warme gift helpt ons om elke dag warme zorg te bieden”, aldus het UZ.

Hier leest u waar en bij wie u terecht kunt om uw schenking vlot bij de juiste mensen te krijgen.