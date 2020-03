Medewerkers UGent staken maandag: meerderheid studentenresto’s zal niet openen Yannick De Spiegeleir

17u45 0 Gent “Wij zorgen voor de UGent, zorgt de UGent ook voor ons?” Met die slogan staakt het personeel van de schoonmaak, de studentenresto’s en de kinderdagverblijven aan de UGent op maandag 9 maart. Ze krijgen die dag ook ondersteuning van studenten en collega’s: heel wat onderzoekers en professoren lieten alvast weten solidair te zijn met de actie.

“Het ziet er naar uit dat dit de grootste staking aan de UGent wordt sinds decennia”, zegt de socialistische vakbond ACOD. De staking zal uiteraard vooral merkbaar zijn in de studentenresto’s en cafetaria’s, de kinderdagverblijven en in de schoonmaak. De overgrote meerderheid van de resto’s en de cafetaria’s zullen niet openen, en ook het kinderdagverblijf dat de UGent uitbaat aan de Isabellakaai gaat dicht. Ook bij onderaannemer ISS in de schoonmaak zal er gestaakt worden, en is er een grote stakingsbereidheid.

De staking draait rond drie eisen: het invoeren van een minimumloon van 14 euro per uur aan de UGent, ook voor het personeel in onderaanneming, het statutair maken van het personeel in de studentenresto’s, de kinderdagverblijven en de dienst huisvesting, en het aanwerven van het schoonmaakpersoneel dat momenteel in onderaanneming werkt. “De collega’s in de schoonmaak, de maaltijdvoorzieningen en kinderdagverblijven dragen elke dag zorg voor de UGent”, stelt de vakbond. “Wij willen dat de UGent nu ook voor hen zorg draagt.”