Medewerkers De Lijn brengen hulde aan personeel UZ Gent: "Samen slaan we er ons door"

25 april 2020

Een colonne van tien claxonnerende bussen. Wie vrijdagavond om acht uur toevallig over de terreinen van het UZ Gent liep, kan ze onmogelijk gemist hebben. Met zestig personeelsleden trok de stelplaats Destelbergen van de Lijn naar het ziekenhuis. Ze stopten op verschillende plaatsen, stapten uit en klapten voor het personeel. Ook Ronny De Volder (61) applaudisseert uitbundig. Voor de buschauffeur uit Evergem is deze dag dubbel speciaal. (lees verder onder de foto)

“Ik reed vandaag (vrijdag, red.) mijn laatste rit”, zegt hij. “Op pensioen gaan in deze rijden is sowieso al bijzonder, maar met deze actie kunnen afsluiten geeft het nog dat tikkeltje meer. Ik sta hier met mijn de collega’s waarmee ik jarenlang goed samenwerkte. Zij maakten er een onvergetelijk dag van. Ik reed rond met een versierde bus en een verschillende haltes stond een collega te wachten die even wuifde. Zelfs mijn dochter was op een bepaald moment van de partij. Een emotioneel moment.”

Eerste keer

Het personeel van het UZ Gent is duidelijk opgetogen met de actie. De verpleegster zwaaien enthousiast terug. “We maakten hier al wat mee de jongste weken", vertelt stafmedewerker Caroline Van Geyt. “Restaurants brachten eten, we kregen honderden tekeningen van kinderen, maar claxonnerende bussen da’s de eerste keer. Voor onze mensen doet het echt deugd dat er zoveel mensen meeleven in deze moeilijke tijden. Samen slaan we er ons door.”



