Medewerker vraagt aandacht voor risico’s die voedselbedrijven elke dag nemen Jill Dhondt

22 maart 2020

18u03 4 Gent Delizza Patisserie in Ertvelde is vandaag nog steeds werkzaam, net zoals de andere voedselbedrijven. Eén van de werknemers vraagt aandacht voor de risico’s die zij elke dag nemen.

“Ook wij blijven in deze moeilijke tijden doorwerken”, zegt een werknemer die liever anoniem blijft. “Wij zijn één van die bedrijven die ervoor zorgen dat de winkels genoeg voedsel in hun rekken kunnen leggen.” De man vindt het spijtig dat er weinig aandacht is voor de werkomstandigheden waar zij zich momenteel in bevinden. “Door de hamsteraars krijgen ook wij meer werkdruk”, zegt hij. “We krijgen meer bestellingen binnen, terwijl er alsmaar meer collega’s ziek vallen door het virus. Toch zijn er mensen die zich opofferen, en dagelijks bijna dubbele shifts draaien.”

De voedselverwerker geeft aan dat ook hun sector elke dag aan de frontlinie staat. “Elke dag komen er vrachtwagens toe die grondstoffen leveren, en bestelling ophalen. De chauffeurs komen meestal uit het buitenland, de kans dat zij de ziekte meedragen is daardoor groter. Met volle moed blijven wij echter doorgaan, maar het zou fijn zijn moest er meer aandacht zijn voor onze inzet.”