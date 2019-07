Medewerker Rozebroeken na zoveelste incident in zwembad: “Directie roept ons op het matje wanneer we politie bellen” LAGO opent intern onderzoek naar zwembad in Gent Sam Ooghe

09 juli 2019

23u54 14 Gent “Rozebroeken zit met een probleem. De incidenten met betastingen en aanrandingen stapelen zich op, maar wanneer wij de politie bellen, worden we door de directie soms zélf op het matje geroepen.” Dat vertelt een anonieme medewerker van het zwembad aan onze krant. Lago, dat het zwembad via een publiek-private samenwerking uitbaat, reageert geschokt en opent vandaag een intern onderzoek.

“Ik wil dit naar buiten brengen. Niet als wraakactie, maar omdat ik vind dat het tijd wordt dat er iets verandert. Dat signaleren wij al jaren naar het management toe, maar er wordt niet genoeg aan gedaan.” De medewerker van Rozebroeken wil uiteraard anoniem blijven. De persoon werkt al een tijdje in het zwembad, en zag in die jaren naar eigen zeggen te vaak pijnlijke incidenten passeren.

Rol van redders

“Er gebeurt veel in het bad. Ongewenst fysiek contact, betastingen. Vorige zomer was er een volwassen man die zijn zwembroek af stak voor de ogen van een kind, niet ouder dan zes jaar. Tijdens sommige periodes volgt het ene incident het andere op. Vorige zomer, bijvoorbeeld, zijn er meerdere vrouwen lastiggevallen en aangerand.” Twee weken geleden nog kwam het verhaal naar buiten dat de familie van een minderjarig meisje aangifte gedaan had, omdat ze betast zou zijn door onbekenden. Daarop volgde het verhaal van een vrouw die vorig jaar verkracht werd in de Hamam in Rozebroeken. De dader was gekend voor identieke feiten in een ander zwembad en mocht eigenlijk niet in andere zwembaden binnen. Zij vroeg zich af of Rozebroeken niet meer kon doen. Volgens de directie staat het zwembad ook machteloos tegenover probleembezoekers. Er werd daarnaast gewezen naar de rol van redders, die opgeleid zouden worden om snel problematisch gedrag op te pikken en naar de politie te bellen.

“Maar vooral dat laatste klopt echt niet", aldus de anonieme medewerker. “Heel vaak bellen redders naar de politie, omdat er weer eens ongewenst fysiek contact plaatsgevonden heeft, omdat er overlast is, of zelfs omdat het personeel uitgedaagd of bedreigd wordt. Dan krijgen ze soms de dag erop de boodschap van de directie om zich te melden - om onder hun voeten te krijgen. Waarom? Ik denk dat de directie niet wil dat er telkens veel ‘spel’ gemaakt wordt, of misschien omdat ze niet telkens met de politie in contact willen komen?”

Politie afbellen

“Om terug te keren op die man die zijn broek afstak voor de ogen van dat kind: een redder heeft die man uit het water gehaald en we zijn naar het management gestapt. Terwijl wij de familie van het slachtoffer ingelicht hadden dat we de dader hadden en dat de politie ingelicht zou worden, bleek dat de directie de man al had laten gaan. Zulke zaken komen continu voor. Onlangs nog, was er een meisje dat aangerand was in het bad. De directie heeft op haar ingepraat zodat ze geen klacht zou indienen. Soms wordt de politie al opgebeld door het personeel, en belt de directie hen daarna snel zelf af. En de mensen die redders uitdagen, blijven gewoon in het water zitten.”

Ik herhaal het: dit is allemaal al zo lang aan de hand, en er verandert niets. Deze getuigenis komt uit onmacht. Er worden gewoon geen stappen genomen. Anonieme medewerker

Wat kan dan wel gebeuren, is de vraag. “Ik besef ook zeker dat toegangscontrole voor probleemgevallen geen evidentie is voor de directie”, aldus de medewerker. “Maar het is wel belangrijk dat het signaal meer gegeven wordt dat zulke feiten niet getolereerd worden in een zwembad. En dat, wanneer het gebeurt, de politie gewoon langs komt. En niet dat het management zich daar om een of andere reden negatief tegenover stelt.”

Besparen op veiligheid

“Maar de problemen liggen dieper, los van de aanrandingen en overlast”, gaat de medewerker door. “Aangezien Rozebroeken uitgebaat wordt met een publiek-private samenwerking, met Lago van de S&R Group, voelen we dat er op vanalles bespaard wordt. Ze zijn op winst uit, en besparen op veiligheid. Het EHBO-materiaal is bijvoorbeeld verre van compleet. Voor een nekfractuur, bijvoorbeeld, kunnen wij met het huidige ontoereikende materiaal al geen hulp bieden. Daar is geen geld voor.”

Soms wordt de politie al opgebeld door het personeel, en belt de directie hen daarna snel zelf af. En de mensen die redders uitdagen, blijven gewoon in het water zitten. Anonieme medewerker Rozebroeken

“Denk ook aan de nieuwe glijbaan, de King Cobra. Die was in in het begin goed voor talloze breuken en ontwrichtingen bij klanten. Pas na drie maanden werd die glijbaan gesloten en aangepast. Ze bleven ontkennen dat er een probleem was, terwijl er elke dag mensen breuken opliepen of schouders uit de kom haalden. Dat zoiets zo lang duurt, is een indicatie dat er iets niet klopt. Of de noodknoppen in ons zwembad, die een alarm in werking zetten: een goed deel daarvan wérkt gewoon niet. Ik herhaal het: dit is allemaal al zo lang aan de hand, en er verandert niets. Deze getuigenis komt uit onmacht. Er worden gewoon geen stappen genomen.”

Gechoqueerd

De nationale directie van LAGO stelt gechoqueerd te zijn door de anonieme getuigenis. Noch de lokale, noch de nationale vertrouwenspersonen waren op de hoogte waren van de klachten van de Rozebroeken-werknemers, klinkt het. “De situaties die deze anonieme medewerker aanhaalt, stroken absoluut niet met de waarden waar LAGO voor staat. Veiligheid is namelijk onze eerste kernwaarde. LAGO zal dan ook vanaf morgen (woensdag, red.), een onderzoek doen naar de vermelde feiten en zal daarbij luisteren naar alle medewerkers.”

De situaties die deze anonieme medewerker aanhaalt, stroken absoluut niet met de waarden waar LAGO voor staat. We zullen vanaf woensdag een onderzoek voeren naar de vermelde feiten. Nationale directie LAGO

“Binnen de nationale afspraken is het absoluut zo dat elke vorm van ongewenst fysiek contact aanleiding is om iemand te ontzetten uit het zwembad en mogelijk voor langere tijd de toegang te ontzeggen, conform het intern reglement”, aldus LAGO. “Hierbij wordt overigens indien nodig steeds de hulp van de politie ingeroepen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers op het matje worden geroepen als ze deze nationale afspraken opvolgen. Het is al zeker niet aan medewerkers van LAGO Gent om klanten te ontraden om al dan niet klacht in te dienen bij de politie. Eerstdaags zal dan ook een interne audit uitgevoerd worden.”

Overleg met stadsbestuur

Al vraagt LAGO ook, net als vorige week in onze krant, de hulp van de overheid. “Wij zijn zeker vragende partij om personen die al in andere baden werden geweerd, eveneens de toegang te ontzeggen in LAGO Rozebroeken. Dit werd in recent overleg met het stadsbestuur overigens nogmaals onderstreept.”

Wat de klachten over veiligheid betreft, stelt LAGO dat er kosten noch moeite bespaard worden. “Er is op geen enkel moment een richtlijn geweest om te besparen op EHBO-materiaal. Integendeel: LAGO investeerde de voorbije jaren voor meer dan een miljoen in extra veiligheid via een drenkelingendetectiesysteem, en de noodprocedures worden meer dan wettelijk vereist geoefend. Ook dit aspect zal nauwgezet worden onderzocht. LAGO gaat als vennootschap binnen een PPS-overeenkomst voor 30 jaar niet voor de snelle winst, maar wil in de eerste plaats een kwalitatieve en duurzame zwemervaring aanbieden waardoor bezoekers terugkomen en medewerkers gemotiveerd blijven.”