Maximaal 10 bezoekers per keer voor Lam Gods en mondmasker verplicht Erik De Troyer

16 juni 2020

14u31 0 Gent Vanaf 1 juli valt het Lam Gods opnieuw te bezoeken in de Sint-Baafskathedraal. Aangezien het werk opnieuw opgesteld staat in de piepkleine Villa-kapel zal dat slechts door maximaal 10 bezoekers per keer kunnen.

Er worden voorlopig enkel individuele bezoeken, of bezoeken in het gezelschap van huisgenoten, toegelaten met een limiet op 10 bezoekers in de kapel. Tickets met tijdslots kunnen vanaf 16 juni 2020 gekocht en gereserveerd worden via de vernieuwde website van de Sint-Baafskathedraal.

Markeringen zorgen ervoor dat bezoekers elkaar niet kruisen en in de kapel waar het Lam Gods staat opgesteld, is het dragen van een mondmasker verplicht. Ook voor een bezoek aan de kathedraal zelf komt er een limiet op het aantal bezoekers.

Bezoekerscentrum

In en rond de Sint-Baafskathedraal in Gent zijn nog steeds werkzaamheden bezig om een nieuw bezoekerscentrum te maken voor de kathedraal en voor het Lam Godsretabel. Dat laatste krijgt in de Sacramentskapel in de kooromgang zijn definitieve plaats. Omwille van de coronacrisis lag de werf een tijdlang stil. Eerder werd al aangekondigd dat de streefdatum van 8 oktober daardoor niet meer haalbaar was. De openingsdatum wordt verplaatst naar het voorjaar van 2021. Een precieze datum volgt nog. Ook het themajaar OMG! Van Eyck was here werd eerder al verlengd tot in de zomer van 2021.