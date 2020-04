Maxim Lany (37) bewijst het: op doorbreken als dj staat geen leeftijd Jill Dhondt

09 april 2020

19u15 38 Gent Maxim Lany (37) werkt al twintig jaar lang als producer en dj. Vorig jaar maakte hij een wedergeboorte, en lanceerde het passende nummer ‘Renaissance’. Het lied betekende zijn grote doorbraak: sindsdien werd de Gentenaar overladen met verzoeken om samen te werken en op te treden. 2020 zou een topjaar worden... en dan sloeg de coronacrisis toe.

“Er zijn maar een paar mensen die heel jong doorbreken, en het volhouden”, zegt Maxim aan de telefoon. “Ik ben begonnen in 2003, waarna een lang en hobbelig parcours volgde. Ik heb de Gentse scène mee op de kaart gezet, events georganiseerd, sets gespeeld in Seoul en China, maar ik ben steeds onder de internationale radar gebleven. Maar op een bepaald moment kan alles samenkomen, en bij mij is dat gebeurd met ‘Renaissance’. Ik heb mezelf heruitgevonden en een nieuwe sound ontwikkeld. Toen het nummer uitkwam, was dat een keerpunt in mijn carrière.” Na enkele maanden had ‘Renaissance’ meer dan 1 miljoen hits op Spotify. Maxim begon in sneltempo wereldwijd naam te maken.

Wereldfaam

De mix tussen house en techno werd al snel gedraaid door grote namen als David Guetta, Solomun en Tale Of Us. Verschillende platenmaatschappijen boden zich aan om contracten af te sluiten met Maxim, tot hij in zee ging met Armada. Artiesten zoals Lost Frequencies, Armin van Buuren, Goose en Agoria stonden klaar om muzikaal samen te werken. Voor het eerst werd de muziek van Maxim regelmatig op de radio gedraaid, wat voordien zelden gebeurde. Hij werd uitgenodigd om te spelen op de grote podia van grote festivals zoals Pukkelpop, Tomorrowland, World Club Dome. Intussen maakte hij andere nummers, die ook werden opgepikt.

Memento aanhouden

2020 zou een topjaar worden volgens de Gentenaar en zijn management. Hij zou verder breien op een succesvol jaar, en zijn internationale carrière verder uitbouwen. Maxim stond gepland om op te treden op het hoofdpodium Tomorrowland, en om rond te touren in Afrika, Noord-Amerika en Turkije. Dat was het plan, tot de coronacrisis alles stillegde.

“Mijn laatste show was op 7 maart, en sindsdien is mijn agenda leeg. De geplande evenementen werden uitgesteld, en zullen misschien nog geannuleerd worden. Zelfs als ze doorgaan, is het niet zeker of we kunnen reizen. Je zou kunnen zeggen tegen de organisatoren: boek me voor volgend jaar, maar zo werkt het niet. Als je in dat jaar niet meer op hetzelfde niveau speelt, als de radio je niet meer draait, dan word je niet meer geboekt. Dat is de realiteit van vandaag. Daarom blijf ik bezig tijdens de crisis: ik maakt dj-sets van thuis uit, en zit veel in de studio. Er werden al leuke samenwerkingen op poten gezet, en er staan nieuwe tracks klaar om binnenkort uit te brengen. Ik blijf bezig, met andere woorden.”



