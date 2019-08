Max Mobiel vervoert voor het eerst 1.000 werkers op één dag naar de haven

Erik De Troyer

28 augustus 2019

18u17 2 Gent De Gentse haven kampt al sinds jaar en dag met een gebrek aan openbaar vervoer. Max Mobiel verzorgt al sinds 2006 pendelbusjes naar de bedrijven in de haven, op vraag van de stad. En dat heeft succes. Vandaag rondde de vzw voor het eerst de kaap van 1.000 reizigers op één dag.

“Elk jaar groeien we minsten met 10%”, legt Marnix Vanhemel, algemeen coördinator van Max Mobiel uit. “We zien nu een forse groei en dat heeft te maken met de economische realiteit. Er is veel vraag naar interims in de haven en het zijn traditioneel de interimkantoren die hun mensen naar ons doorsturen. De havenbedrijven zelf doen dat minder. We hopen aan tafel te kunnen zitten met het bestuur van North Sea Port. Als zij ons mee ondersteunen, zullen bedrijven hun personeel sneller naar ons doorsturen en is er nog veel groeimarge. We zijn destijds begonnen met kleine chartersbusjes voor acht man. Nu moeten we al regelmatig grote touringcars inschakelen.”