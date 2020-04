Max Mobiel en Taxi’s van V-Tax gaan dinsdag weer rijden Sabine Van Damme

20 april 2020

08u00 0 Gent V-Tax, één van de oudste taxibedrijven in België, gaat vanaf dinsdag weer de baan op. Bij het begin van de coronacrisis werd het vervoer gestopt, omwille van de beperkte ruimte in een taxi. Maar omdat taxivervoer terug is toegelaten en omdat enkele grote bedrijven er expliciet om vragen, start V-Tax dinsdag terug met een beperkte dienstverlening. V-Tax lag sinds het ontstaan in 1958 nooit eerder stil. Ook Max Mobiel gaat weer aan de slag.

“Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat taxivervoer is toegelaten onder strenge regels, en omwille van de vraag van enkele grote bedrijven, start V-Tax terug op”, melden Andy Verbauwhede en Koen Van Cauwenberge. “Ook Max Mobiel start gedeeltelijk terug op, om werknemers naar essentiële bedrijven in de Gentse haven te brengen. Op deze manier hopen we de meest noodzakelijke verplaatsingen van mensen zonder vervoer toch mogelijk te maken en bij te dragen aan de geleidelijke heropstart van de Gentse economie.”

Uiteraard zijn er heel wat maatregelen genomen om de veiligheid van de chauffeurs en de klanten te waarborgen. “Het blijft zeer moeilijk werken”, beseffen de zaakvoerders, “maar onze chauffeurs willen toch alles op alles zetten om een minimale dienstverlening te verzorgen. De stad rekent op ons. We doen alles in de hoop dat we stap voor stap kunnen verdergaan naar een normalisering van de activiteiten, zodat de 140 werknemers zo snel mogelijk terug kunnen rijden.”

“Alle chauffeurs krijgen ontsmettende handgel mee en wassen geregeld hun handen. Ze dragen ook een mondmasker. Na elke rit wordt alles wat de klant heeft aangeraakt, zoals de deurklink, ontsmet. Er mag maar één klant per wagen mee, tenzij het om 2 mensen uit hetzelfde gezin gaat. De Sprinter Bussen van 16 plaatsen werden voor Max Mobiel omgebouwd tot bussen voor maximaal 4 passagiers, dubbeldekkers zijn beperkt tot 22 passagiers in plaats van 90. Zo wordt de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd.”

Ook de shuttles van Max Mobiel rijden dinsdag opnieuw uit. De opstart gebeurt geleidelijk, met trajecten van de Gentse treinstations naar het Gentse havengebied en met beperkte capaciteit. Max Mobiel garandeert dat alle maatregelen inzake corona gerespecteerd worden. “Ook hier zal slechts 1 zitje op de 4 kunnen worden ingenomen,” zegt coördinator Marnix Vanhemel. “Onze chauffeurs dragen ook een mondmasker en na elke rit worden de busjes ontsmet.” Vanuit Gent-Dampoort richting Zeehaven Oost vertrekt er tussen 04:40 - 09:40 en 12:40 – 22:40 elke twintig minuten een bus met 16 zitplaatsen. Daarvan kunnen er vier gereserveerd worden. Zo blijft de afstand tussen de passagiers verzekerd. Op de piekmomenten, zes keer per dag, vertrekt een extra grote bus waarvan 23 plaatsen kunnen ingenomen worden. Zeehaven West, bereikbaar vanuit Gent-Sint-Pieters, wordt vier maal per dag bediend, met telkens 23 beschikbare plaatsen. Reserveren blijft verplicht.