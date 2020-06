Mathise in Oostakker: nieuwe brasserie dankzij corona Wietske Vos

24 juni 2020

14u38 6 Gent Oostakker is een brasserie rijker: Frédéric Deplus (48) van Chez Vous Catering streek er neer in een wat afgelegen pand aan Oostakkerdorp. Hij vestigde er zijn keuken en besliste ad hoc om er een nieuwe brasserie uit de grond te stampen: Mathise.

“De coronaperiode is natuurlijk voor de hele horeca niet leuk geweest, en ook niet voor ons”, steekt Deplus van wal. “De agenda van mijn cateringbedrijf Chez Vous Catering zag er opeens maagdelijk wit uit: heel veel evenementen zijn geannuleerd of uitgesteld. We hebben dan beslist om drie maanden volledig te stoppen, om de kosten te drukken. We hebben overwogen te starten met take away, maar ook dat bleek niet haalbaar. Bovendien hadden we onze handen vol, omdat we vóór corona op zoek waren gegaan naar een nieuwe keuken. Die vonden we in Oostakker, op de plek waar vroeger feestzaal Flapuit zat. In volle coronaperiode waren we dus druk bezig met de inrichting van onze nieuwe locatie.”

Blijvertje

Ondertussen zijn veel van die uitgestelde opdrachten verschoven naar 2021, zodat het er volgend jaar beter uitziet voor Chez Vous Catering. Bovendien besliste Deplus om op dezelfde locatie een brasserie te openen, Mathise. Aanleiding was… de coronacrisis. Deplus: “Toen we de sleutels van onze nieuwe keukenlocatie kregen begin juni, beslisten we ‘op den bots’ om daar een brasserie met terras te openen. Omdat we nu momenteel weinig opdrachten hebben, kunnen we focussen op de nieuwe zaak. En de locatie leent zich ertoe. Zonder corona was het bij catering en feestzaal gebleven. Maar Mathise is geen pop-up: het is wel degelijk bedoeld als een blijvertje.” En vanwaar die naam? “Mathise is een samentrekking van de voornamen van mijn drie zonen Maxime (21), Thibault (19) en Sebastien (10).” Mathise serveert verzorgde, klassieke gerechten en beschikt ook over een kinderkaart.