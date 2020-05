Mathias, van topsporter naar student ondernemer: “Door taken te automatiseren, willen we jobs meerwaarde geven” Gentse student achter ‘Ad Astra Industries’ genomineerd voor Gentrepreneur Awards Jill Dhondt

05 mei 2020

16u57 0 Gent Mathias Celis (24) zit in zijn laatste jaar psychologie, en richtte recent een eigen onderneming op. Hij wou inspelen op de markten, en stelde daarom de vraag: waaraan is er nood momenteel? Hieruit ontstond Ad Astra Industries, een bedrijf dat taken automatiseert aan de hand van computerwetenschappen en gedragspsychologie. “We zorgen ervoor dat bedrijven meer tijd hebben om zich te focussen op dat waar ze goed in zijn.”

Enkele jaren geleden kwam Mathias op de tweede plaats terecht op het wereldkampioenschap acrobatische gymnastiek. Hij trainde toen dertig uur per week, tussen zijn studies door, tot zijn rugblessure een einde maakte aan zijn topsportcarrière. Plots was er tijd over om te besteden aan andere zaken, zoals ondernemen. Hij leerde Toto De Brant kennen, en samen stampten ze ‘Ad Astra Industries’ uit de grond. “Het is niet evident om in twee zinnen uit te leggen wat we doen”, begint Mathias. “Kort gezegd: we automatiseren bedrijfsprocessen. In elke job heb je repetitieve taken die wekelijks of dagelijks moeten gebeuren, ik denk dan aan het aanvullen van lijsten of het downloaden van grote reeksen bestanden. Wij automatiseren die opdrachten, waardoor de job interessanter wordt.”

De jonge Gentenaar maakt daarvoor gebruik van zijn lopende studies. “Gedragspsychologie wordt vandaag niet in rekening genomen als het over automatisatie gaat. Het is nochtans de missing link om de evolutie succesvol te maken. Er is veel weerstand tegen automatisatie, de gemiddelde reactie is vaak dezelfde: het neemt onze jobs af. Wij gaan dat tegen door de eindgebruiker centraal te plaatsen, waardoor ons product een meerwaarde creëert. Kijk naar een boekhouder, die kan een hele dag bezig zijn aan het ingeven van tickets. Door dat proces te automatiseren, kan die persoon meer inzetten op data analyse.”

Student-ondernemer

De inzet van Mathias is niet onopgemerkt gebleven. Hij werd genomineerd voor de Gentrepreneur Awards 2020, waar jonge ondernemers die een inspiratie vormen voor anderen in de kijker worden gezet. “Ik heb me altijd een ambassadeur gevoeld”, geeft Mathias toe. “Als topsporter zat ik in het nationale team, waardoor anderen naar mij opkeken. Momenteel probeer ik als student-ondernemer anderen te helpen om te ondernemen. In alles wat ik doe, wil ik een meerwaarde betekenen voor anderen. Er is geen beter gevoel, dan anderen helpen proeven van het ondernemerschap.”