Mathias De Clercq was ook met nieuwe regel burgemeester geworden (en waarschijnlijk een stuk sneller ook) Sabine Van Damme

01 oktober 2019

09u40 4 Gent In het Vlaams regeerakkoord staat dat voortaan de persoon met de meeste voorkeurstemmen van de grootste meerderheidspartij automatisch burgemeester wordt. In 90% van de gevallen is dat al zo, maar niet overal. In Gent zou Mathias De Clercq met deze regel ook burgemeester zijn geweest. Al was er dan vermoedelijk weken gepalaverd over het begrip ‘partij’.

In Gent was niet Open Vld, maar het kartel sp.a/Groen de grootste, na de verkiezingen van 14 oktober 2018. Het kartel behaalde 21 zetels, Open Vld heeft er 15. Alleen is het ‘kartel’ geen partij. Het is een lijst, een samenvoegsel van sp.a (7 zetels) en Groen (14 zetels), die dan wel al 2 keer samen naar de verkiezingen trokken, maar er telkens expliciet voor kozen om na die verkiezingen weer te gaan zetelen als aparte partijen.

De nieuwe regel van de automatische burgemeesterstoekenning slaat wel degelijk op ‘de partij’, en niet op ‘de lijst’. En dus was Open Vld de grootste, en zou Mathias De Clercq met zijn 24.058 stemmen sowieso burgemeester zijn.

Andere zwaartepunten

Nu was er na de verkiezingen eerst het geschuif bij het kartel, waar niet lijsttrekker Rudy Coddens van sp.a met zijn 17.954 stemmen, maar nummer vijf Filip Watteeuw van Groen met 13.183 stemmen burgemeesterskandidaat was. Groen had immers veel beter gescoord dan kartelpartner sp.a. In de daaropvolgende, aanslepende coalitiegesprekken is de post ‘burgemeester’ heel lang hét twistpunt geweest. Open Vld heeft heel veel – zowel qua aantal schepenen als qua bevoegdheden – moeten inleveren om toch de burgemeester te mogen leveren.

Was de nieuwe regel vorig jaar al in voege geweest, dan hadden we dus dezelfde burgemeester en vermoedelijk ook hetzelfde bestuur gehad, maar vermoedelijk met andere zwaartepunten en een andere schepenverdeling. Afwachten wat dat geeft in 2024, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.