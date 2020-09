Mathias De Clercq krijgt op Twitter veeg uit de pan van minister Zuhal Demir: “Stokende haatsmurf die alles op een familiaal schoteltje kreeg” Sabine Van Damme

28 september 2020

16u17 5 Gent Het gaat er stevig aan toe op Twitter, tussen de N-VA-minister Zuhal Demir en Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Aanleiding is een post van De Clercq waarin hij N-VA en Vlaams Belang één pot nat noemt. Op een foto staan twee mannen zij aan zij, de ene met een geel jasje van Vlaams Belang, de andere met een geel jasje van N-VA. “Eindelijk samen, eindelijk verenigd. Eindelijk thuis” schreef De Clercq erbij. Hij maakt er al jaren een sport van om N-VA in extreem rechtse hoek te duwen, ook in Gent.

Zuhal Demir van N-VA liet het niet passeren. Zij antwoordde met: “Wie is de echte bondgenoot van de antipolitiek? Mijn partij of de stokende haatsmurf die alles op een familiaal schoteltje kreeg en spuwt in het gezicht van mensen die terecht boos zijn en protesteren. Van deze parvenu hoeft werkelijk niemand lessen in democratie te krijgen.” (Lees verder onder de foto)

Reacties

In de reacties op de discussie krijgen zowel Demir als De Clercq wel eens gelijk, maar de overgrote meerderheid van de reacties wijzen op het trieste karakter en het niveau van deze zoveelste Twitterrel tussen politici. “Het feit dat jullie zich allemaal over alle partijgrenzen heen gedragen als een bende kinderen, dat is wat veel mensen boos maakt”, staat er onder meer, of “weinig smaakvolle uitspraken. Schelden hoort niet”. Het blijft inderdaad de vraag wat het nut is van elkaar uit te dagen en uit te schelden op Twitter. Want uiteindelijk moeten beide partijen, N-VA en Open Vld, over de bestuursniveaus heen wel kunnen samenwerken. En dit soort ‘grapjes’ draagt daar niet echt toe bij.