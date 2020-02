Massale protestactie tegen mishandeling windhonden in Spanje Sabine Van Damme

02 februari 2020

15u19 44 Gent Momenteel trekt een 500-tal windhonden, met baasjes, door het centrum van de stad. Het is een stille protestmars in het kader van ‘dia del galgo’, waarbij dierenliefhebbers in Spanje maar dus ook in andere Europese steden aandacht vragen voor het wrede lot van galgo’s en podenco’s, beter gekend als windhonden.

Het is de tweede keer dat er zo’n windhondenbetoging doorgaat in ons land. Vorig jaar gebeurde dat in Leuven. Vandaag kwamen windhonden uit het hele land mee betogen in Gent. Opvallend: zoveel dieren samen zorgden niet voor massaal geblaf. De dieren waren opvallend rustig. Ze verzamelden aan de Zuid en vertrokken daar voor een wandeling van een uur door de stad. De betoging was zo vreedzaam dat er zelfs geen politiebegeleiding werd voorzien.

‘Dia del galgo’ valt telkens op de eerste zondag van februari. Galgo’s en podenco’s worden in Spanje gekweekt voor illegale races en voor de jacht. Na het jachtseizoen worden ze massaal gedumpt en op gruwelijke wijze afgemaakt. Heel wat aanwezigen op de optocht vandaag hebben een hond uit Spanje geadopteerd. Sommige dieren dragen nog steeds de gevolgen van wat ze in Spanje hebben meegemaakt, soms fysiek, meestal merkbaar in hun schichtige gedrag. De organisatie ‘Greyhounds in Nood België’ was ook aanwezig.