Massa volk maar ook actievoerders bij opening Burger King Erik De Troyer

11 juli 2019

10u42 0

Woensdag opende de Burger King op de Korenmarkt en lokte een massa volk maar ook enkele dierenrechtenactivisten die voor de deur protesteerden. “Het wordt tijd dat de mensen hun ogen openen en beseffen dat een varken of koe even veel waard is als hun favoriete hond of kat. Beide hebben evenveel levenslust en verdienen om niet als eten beschouwd te worden. Deze burgers zijn een product van een verschrikkelijke industrie waarin dieren heel erg hard lijden”, zeggen de actievoerders.

De nieuwe Burger King is de laatste in een hele reeks fastfoodketens die zich op de Korenmarkt gevestigd heeft. Er is ruimte voor 190 personen, telt 70 medewerkers en blijft op vrijdag en zaterdag zelfs open tot 1u ‘s nachts.