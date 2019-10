Maserati rijdt vangrail viaduct kapot Wouter Spillebeen

18 oktober 2019

00u28 38 Gent Op het Keizerviaduct heeft de bestuurder van een sportwagen Maserati deze nacht rond 23.20 uur dertig meter vangrail vernield. De vangrails vielen naar beneden en raakten een geparkeerde wagen.

Bij het ongeval raakte enkel de Maserati betrokken. De chauffeur raakte van de weg af op het viaduct en raakte de vangrails aan de rechterkant van de weg. De wagen vernielde ongeveer dertig meter vangrail, maar bleef wel op het viaduct. De auto kwam met heel wat blikschade tot stilstand op de weg. “De kooi van zo’n wagens is wel stevig, maar het koetswerk moet zo licht mogelijk zijn. Daarom is de auto zo zwaar beschadigd. Hij is bijna niet meer herkenbaar als een Maserati”, aldus de politie. De chauffeur, die volgens de vaststellingen van de politie niet te veel gedronken had, kwam er zonder kleerscheuren van af, maar een passagier moest wel naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

De dertig meter vangrail donderde naar beneden. “We gingen net slapen, maar werden wakker van het immense lawaai”, getuigt een buurtbewoner. “We dachten dat een vrachtwagen met een lading gekanteld was.” De rails raakten minstens een geparkeerde wagen. Niemand raakte daarbij gewond. De brandweer is ter plaatse om de weg te beveiligen.