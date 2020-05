Martine van souvenirwinkel Craenkindershuys onzeker over de toekomst: “Van één klant per uur kan ik niet leven” Jill Dhondt

12 mei 2020

17u46 2 Gent De winkels zijn weer open, tot grote vreugde van vele shoppers en uitbaters. Er stonden op veel plaatsen zelfs wachtrijen. Voor souvenirwinkels is het nog even wachten voor ze hun klanten in grote aantallen terugzien. Martine Vandezande van de Craenkindershuys kan momenteel enkel op de Gentenaren terugvallen.

Martine Vandezande houdt al 27 jaar haar souvenirwinkel open op de Kraanlei. Doordat ze op de route ligt van het Gravensteen naar het Huis van Alijn, ontvangt ze gewoonlijk bakken toeristen. Haar kaarten, magneten, Gents bier, jenever, keramieken huizen, chocolade en zoveel meer vallen in de smaak. Gisteren mocht ze weer open doen, maar de toeristen zijn niet teruggekeerd. “Ze zijn er niet een beetje, ze zijn er gewoonweg niet. Ik heb er steeds voor kunnen zorgen dat mijn winkel goed draaide, maar voor het eerst zit ik met de handen in het haar.”

Het Craenkindershuys heeft geen webshop, waardoor Martine twee maanden lang geen inkomen had. “Maandag had ze ongeveer één klant per uur, mensen uit de buurt. Ze hadden iets gezien in mijn etalage de voorbije weken, en kwamen daar nu om. Ik was heel blij om hen te zien, maar het was niet zoals normaal. Mei is gewoonlijk een topmaand, met veel dagtoeristen. Ik houd mijn hart vast voor de toekomst. Met de steun die we kregen van de overheid ben ik heel blij, maar het probleem is niet van de baan nu we weer open mogen. Wie leeft van het toerisme zal de komende drie tot zes maanden nog steun nodig hebben. Anders gaan we stuk voor stuk uitvallen. Kijk naar Brugge, waar de winkeltjes naast elkaar liggen. Als niemand de grenzen mag oversteken, waar gaan zij dan van leven?”

Steun lokale handelaars

Martine hoopt dat de overheid de toeristische sector nog even zal steunen. “Het zou uiteraard ook helpen mochten de toeristen langzaamaan terugkeren. Tot dan kan ik enkel rekenen op mijn aanbod voor Gentenaren. Mijn klanten bestaan voor 70 tot 80 procent uit toeristen, maar ik ben er steeds prat op gegaan om ook de Gentenaars aan te spreken. Daarom verkoop ik naast souvenirs ook wenskaartjes, tassen, knuffels, enzoverder. Ik houd mijn winkel op orde, en maak de etalage zo aantrekkelijk mogelijk, in de hoop dat ze een kijkje komen nemen.

Craenkindershuys, Kraanlei 2, Gent.