Marnix V. (50) schuldig aan doodslag op ex-vriendin Kimberly Franchois (30): 24 jaar cel Jeroen Desmecht

23 mei 2019

19u31 0 Gent Marnix V. (50) heeft donderdagavond een effectieve celstraf van 24 jaar gekregen voor de doodslag op zijn ex-vriendin Kimberly Franchois (30). Hij bracht haar in juli 2017 met dertig messteken om het leven in zijn appartement langs de Lindenlei in Gent.

Met zijn ogen naar de grond en zijn handen in elkaar gevouwen ploetert V. zich door de eerste pleidooien. Geen seconde gaat voorbij of zijn vingers wisselen alweer van positie. Soms haalt hij zijn schouders op, soms wrijft hij zenuwachtig over zijn neus. Wanneer zijn advocaat Anthony Mallego het woord neemt, begint hij te snikken.

“Ik ga niet beweren dat hij fysiek of moreel werd uitgelokt”, zegt meester Mallego. “We gaan ook geen wettige zelfverdediging pleiten. Maar er is daar wel iets gezegd waardoor de situatie explodeerde. Hij had misschien de illusie dat zij hem graag zag, maar hij zag haar wel graag.”

“Ik heb het echt moeilijk én pak de volledige verantwoordelijkheid op mij”, vertelt V. nog tegen de jury, alvorens ze een eerste maal in beraad gaan. “Ik zag dat meisje doodgraag. Geloof mij.”

Nooit een mes vastgehad

V. beweert sinds zijn aanhouding dat hij Kimberly Franchois om het leven bracht nadat zij hem te lijf ging met een mes. Zowel de openbare aanklager als de advocaten van de burgerlijke partij gingen donderdag stevig tegen die stelling in. “Na de feiten werd de crime scene gemanipuleerd, om te doen uitschijnen dat er een hevig ruzie heeft gewoed”, stelt de procureur. “Maar de buren hebben - ondanks de slechte isolatie - geen ruzie gehoord. Bovendien werd V. gespot met het gsm-toestel van Kimberly. Dat toestel is sinds de bewuste dag spoorloos. V. weet zogenaamd van niets.”

De procureur-generaal stelde dat Kimberly nooit een mes in haar handen heeft gehad én dat V. dus liegt over de feiten. Het parket pleitte dan ook voor doodslag: intentioneel, maar zonder voorbedachten rade.

Ook ’moord’ was plots een mogelijkheid

“Kimberly voerde een strijd tegen haar innerlijke vijanden. Een strijd die ze zou winnen, ware het niet dat ze Marnix haar pad kruiste”, pleitte meester Nina Van Eeckhaut. “Zij kreeg slechte kaarten van het lot. Hij heeft zelf zijn troeven stelselmatig verspeeld. Zij keerde zich tegen zichzelf. Hij tegen anderen. Hij koos voor een leven zonder anderen. Zij had geen keuze.”

De advocaten van de burgerlijke partijen legden donderdag ook nog de kwalificatie van moord op tafel. Volgens hen was op zijn minst sprake van voorbedachtheid. “Hij was te kalm, te beredeneerd. Na de steekpartij is hij uren op wandel geweest. Alsof het gepland was”, vertelt meester Raan Colman. “Hij zegt dat het moordwapen op tafel lag omdat hij er een pak lasagne mee had geopend. Maar die verpakking is nooit gevonden.”

De moordpiste werd van tafel geveegd. “Hij had aan diverse personen vermeld dat zij die dag naar hem ging komen. Bovendien wijzen de aard en de inhoud van het sms-verkeer onvoldoende op voorbedachtheid”, las rechtbankvoorzitter Bart Meganck voor uit het arrest.