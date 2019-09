Marktkramers moeten jaartarief van 1.750 euro betalen om wekelijks 10 minuten in LEZ te rijden: “Van Gentse markten zal niets meer overschieten” Sabine Van Damme

06 september 2019

17u11 0 Gent Marktkramers Erwin en Anton Geers weten niet of ze vanaf januari nog op de wekelijkse vrijdagmarkt zullen staan. “Wij moeten wekelijks 10 minuten in die lage emissiezone (LEZ) rijden. Vijf minuten om op de markt te geraken, en 5 minuten om er weer weg te geraken. Dat zou ons 1.750 euro per jaar kosten, of evenveel als een vrachtwagen die permanent in de LEZ rijdt.” De stad zegt dat uitzonderingen wettelijk niet kunnen.

Erwin Geers en zijn zoon Anton hebben een vleeskraam, Vleeswaren Geers. “Wij wonen aan Ter Platen, vlak bij de stadsring”, vertelt Erwin. “Wekelijks doen wij de markten in Gentbrugge, Lochristi, Merelbeke en ook Vrijdagmarkt, op vrijdag. Maar op 1 januari wordt die beruchte lage emissiezone ingevoerd in centrum Gent, en zouden wij dus moeten betalen om daar naartoe te gaan. Wij moeten elke week letterlijk 10 minuten in die zone rijden. ’s Morgens in alle vroegte, als er nog geen verkeer is, via Sint-Anna tot aan de Vrijdagmarkt, en na de middag dezelfde weg terug. Eens we op de markt staan, draait onze motor niet meer. De koeling en verlichting, dat werkt allemaal elektrisch. Maar voor die 10 minuten per week zouden wij dus een jaarvergoeding voor vrachtwagens moeten betalen. Dat is 1.750 euro. Ik weet niet of we dat ervoor over hebben.”

Nieuwe wagen te duur

“Onze vrachtwagen is van 1997 en heeft 58.000 kilometer gedaan. Want meer dan naar de markten en terug naar huis rijden, doen we niet. En de motor wordt perfect onderhouden, die kan nog jaren mee. Het interieur van ons kraam, dat is onlangs wel volledig vernieuwd. Een volledige nieuwe marktwagen kopen, is belachelijk duur. Dat gaat over honderdduizenden euro’s. En vooral, het is niet nodig. Met de onze is niets mis. Bovendien kunnen we nog geen Euro 7 vrachtwagen kopen. Moeten we dan over 5 jaar nog eens vernieuwen?”

“Als deze LEZ-maatregel op deze manier wordt ingevoerd, vrees ik voor een verschraling van de markten. Waarom kan er geen uitzondering zijn voor marktkramers? In andere steden, zoals Brussel, is dat wel zo. Als marktkramers die net als wij één keer per week Gent in en uit rijden zoveel moeten betalen, dan vrees ik dat velen zullen afhaken. Dan zal er van de Gentse markten niet veel overschieten.”

Geen uitzondering mogelijk

Schepen Sofie Bracke, verantwoordelijk voor marktkramers, zegt dat ze alles heeft gedaan wat mogelijk is om de marktkramers te steunen. “De Vlaamse regelgeving laat geen uitzonderingen voor marktkramers toe. Brussel heeft dat wel, maar Brussel valt niet onder de Vlaamse regelgeving. Voor die verschraling van de markten werd in Antwerpen ook gevreesd, toen daar 2 jaar geleden de lage emissiezone werd ingevoerd, maar dat bleek mee te vallen. Marktkramers weten ook wel dat de LEZ in de toekomst overal komt, en dat ze misschien toch beter investeren in een nieuwe vrachtwagen. Een enorme investering, ik besef dat. In Gent kunnen ze tot 15.000 euro subsidie krijgen voor een nieuwe wagen. En de komende twee jaar krijgen ze ook korting op hun standgeld. Maar er zal niets anders opzitten dan een jaarabonnement kopen voor de LEZ. We mogen er wettelijk gezien geen rekening mee houden of je dat 10 minuten per week of 24 uur op 24 gebruikt. En een dagpas elke week zal duurder uitkomen.” De regeling heeft een impact op de bloemenmarkt op de Kouter, de Vrijdagmarkt, de Oude Beestenmarkt en vooral op de prondelmarkt bij Sint-Jacobs, waar heel veel oudere vrachtwagens komen.