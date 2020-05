Markt van Ledeberg laat voedings- en bloemenkramen elke week komen, de rest wordt geloot Sabine Van Damme

18 mei 2020

17u51 4 Gent De stad en de marktbonden hebben een oplossing gevonden voor de markt van Ledeberg op zondag. Omdat daar 77 abonnementen zijn en er volgens de federale richtlijnen hoogstens 50 marktkramers tegelijk mogen komen, moest er geschipperd worden. “De voedings- en bloemenkramen mogen elke week komen, de andere hangen af van een loting”, luidt de oplossing.

De vrijdagmarkt op het gelijknamige plein is ook te groot volgens de richtlijnen, maar die markt wordt ontdubbeld, en de helft van de kramen verhuist naar het Walter De Buckplein vlakbij. In Ledeberg is er geen uitwijkmogelijkheid, en dus moest er een oplossing komen. Schepen Sofie Bracke zat maandagnamiddag samen met de marktbonden, en het lukte om een systeem uit te werken. “Op de markt van Ledeberg - die op zondag plaatsvindt - kiezen we ervoor om de voedings- en bloemenkramen elke week te laten komen”, zegt Bracke. “Dat gaat over een 35-tal kramen. Alle andere, zoals de kramen met bijvoorbeeld kledij, zullen geloot worden. We doen meteen lotingen voor verscheidene weken, zodat de marktkramers perfect weten wanneer zij wel of niet naar Ledebergplein mogen komen, aangezien er maximaal 50 mogen staan. De kramen die uitgeloot worden om op week 1 te komen, mogen niet meedoen in de loting van week 2. De kramen van week 2 mogen niet in loting 3 zitten. Zo zorgen we ervoor dat alle kramen aan bod komen.”

Maandagmorgen mocht als allereerste de wekelijkse markt van Gentbrugge opnieuw open. Buurtbewoners vonden er meteen de weg naartoe. “Op straat loop je minder risico dan in de winkel”, redeneren veel klanten.

Pas dit weekend werd beslist dat de Gentse markten weer mochten opstarten, mits een resem maatregelen. Eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld, en een duidelijke in- en uitgang aan de markt. Dat hield de bezoekers alvast niet weg in Gentbrugge. Een overrompeling was er zeker niet, het was zelfs nooit druk, maar wel gezellig. De marktkramers waren netjes uitgedost met mondmaskers, en de klanten hielden even netjes afstand bij het aanschuiven. Woensdag is er de volgende markt, de grote markten staan er vrijdag en in het weekend.