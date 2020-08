Mariakerke strijdt tegen ‘kleine Eiffeltoren’: Electrabel wil windmolen plaatsen waar eerder al turbine van 100 meter hoog geweigerd werd Sabine Van Damme

17 augustus 2020

06u54 19 Gent Een windmolen van 130 meter hoog, met wieken bij zelfs 180 meter hoog. Dat wil Electrabel plaatsen langs de Industrieweg. Vlakbij ligt echter een woonbuurt, die zwaar te lijden zal hebben onder alle hinder die zo’n molen met zich meebrengt. Er zijn 5 bezwaarschriften ingediend, en een petitie met 100 handtekeningen.

In 2016 al wilde Electrabel een windmolen plaatsen op hetzelfde terrein, een perceel in de buurt van de Industrieweg 148 – 154 in Mariakerke. Ook toen al roerde de buurt zich, en met succes. De geplande windturbine – toen 100 meter hoog – werd niet vergund. Vreemd genoeg probeert Electrabel het nu opnieuw, met een nog hoger exemplaar.

Iets verderop ligt het havengebied, waar niemand woont, en waar dus niemand last zou hebben van de aanwezigheid van windturbines Buurtbewoners Industrieweg

“Een kleine Eiffeltoren”, klinkt het in de buurt. Daar vreest men dat Electrabel nu een aanvraag doet voor een veel te hoge turbine, om er na de weigering daarvoor makkelijker een lager exemplaar door te duwen. En dat dit dan de eerste van vele windmolens zou zijn, wat de overlast nog zou vergroten. “En dat terwijl iets verderop havengebied is, waar niemand woont, en waar dus niemand last zou hebben van de aanwezigheid van windturbines.”

Kastelen

Uiteraard roert de buurt zich nu dus opnieuw. Want uit berekeningen blijkt dat net de woonwijk aan de overkant van de Industrieweg, de hele wijk achter de Durmstraat, in de zone ligt waar veel overlast zal zijn. Het gaat dan niet alleen om slagschaduw, maar vooral ook over geluidsoverlast. Bovendien liggen langs die Durmstraat enkele kastelen die als erfgoed zijn ingekleurd, onder meer de site waar het advocatenbureau van Walter Van Steenbrugge huist. De bouw van zo’n windturbine heeft ook daar impact op. Het is één van de redenen waarom de vorige aanvraag, in 2016, werd geweigerd.

Bourgoyen-Ossemeersen

De windturbine op die locatie zou zelfs niet zonder gevaar voor de buurt zijn. Mocht er één van de wieken loskomen, dan zou die midden in de woonwijk belanden, zo tonen studies aan. Bovendien zou de beoogde windmolen ook nog eens komen op de route van vele trekvogels. Natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen ligt immers vlakbij. Het is geweten dat draaiende wieken nefast zijn voor vogels en vleermuizen, en ook daar wordt bij aanvragen steeds meer rekening mee gehouden. De buurt hoopt dus dat de deputatie van de provincie opnieuw de kant van de bewoners kiest. Vijf bezwaarschriften werden ingediend tegen de plannen, met daarbij een petitie getekend door een honderdtal bewoners uit de directe omgeving.