Maria Middelares zet spreuken op ramen en spiegels om geestelijke gezondheid positief te belichten Jill Dhondt

06 oktober 2020

11u55 0 Gent Het algemeen ziekenhuis Maria Middelares zet tien dagen lang leuke spreuken en boodschappen op ramen en spiegels van het ziekenhuis, om geestelijke gezondheid positief in beeld te brengen.

Tien dagen lang, van 1 tot 10 oktober, staat geestelijke gezondheid centraal in het algemeen ziekenhuis Maria Middelares. In die periode worden patiënten, bezoekers en medewerkers verrast met deugddoende spreuken en boodschappen op ramen en spiegels van het ziekenhuis. Zo wil het personeel geestelijke gezondheid positief onder de aandacht brengen én meer begrip opbrengen voor personen die psychisch kwetsbaar zijn. De teksten zijn een herinnering om daar even bij stil te staan.