Maria (73) en Yvan (76) reageren geschokt nadat buurvrouw sterft in brand: “Ze was verslaafd aan drugs en drank, maar niemand greep in”

Gent

Bij een brand in een appartementsgebouw in Gent is woensdagavond een 49-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar partner raakte levensgevaarlijk gewond en ligt momenteel in coma. Maria Bogaert (73) en Yvan Van den Meersschaut (76), die onder het koppel wonen, betreuren de feiten, maar wijzen socialewoningmaatschappij Volkshaard aan als schuldige. “Het koppel was verslaafd aan drugs en drank”, zeggen ze. “Ook in het verleden stichtten ze al brand. Toen was de brandweer er gelukkig op tijd bij, nu was het kwaad al geschied.”