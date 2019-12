Exclusief voor abonnees Marcel (59) verkoopt enkel oude videogames, maar heeft goed draaiende zaak: “Mensen zijn nu eenmaal nostalgisch” JDG

05 december 2019

10u39 1 Gent Een Commodore 64, een Gameboy Color in de oorspronkelijk verpakking én meer dan 10.000 games uit lang vervlogen tijden. Wie wil scoren met een origineel cadeau tijdens de feestdagen moet bij retrogamingshop ‘t Speelmarantje in Sint-Amandsberg eens binnen lopen. Wat begon als een speelgoedwinkel waar je LEGO-blokken per kilo kocht, doorstond de tand des tijds dankzij een bijzonder ruilsysteem, een webshop én een stevige portie nostalgie. “Als er geen volk komt, zet ik mij soms in mijn stoel op de stoep. Da’s ‘t leven van een vrijbuiter hé. (lacht)”

Een vader én zijn zoontje kijken nieuwsgierig door het raam van de rijwoning in de Waterstraat. Vanop de stoep kijk je er snel over, maar achter deze muren schuilt sinds jaar én dag een uniek winkeltje. “Vroeger kwam ik hier spelletjes kopen”, licht de papa kort toe. “Ik wil eens kijken of ik hier geen oude Gameboy op de kop kan tikken. Ideaal voor mijn zoontje om mee te starten.”

(lees verder onder de video)

