Marc Coucke schenkt 5.000 tubes handcrème aan Gentse ziekenhuizen: “Van al die desinfecterende gel krijg je kloven in je handen” Cedric Matthys

23 juni 2020

17u46 0 Gent Ondernemer Marc Coucke heeft 5.000 tubes handcrème geschonken aan vier ziekenhuizen in het Gentse. Dinsdagmiddag overhandigde hij officieel enkele staaltjes aan Daniël Termont, voorzitter van het Ziekenhuisnetwerk Gent. “Onder mijn mondmasker schuilt een brede glimlach”, liet de oud-burgemeester verstaan.

Kloven in de handen. Het verplegend personeel kan ervan meespreken. Dag in dag uit moeten ze hun handen ontsmetten om het coronavirus niet te verspreiden. De gift van ondernemer Marc Coucke kwam dan ook erg gelegen. “Via het bedrijf Fagron (uit Nazareth, nvdr.) kregen UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en het AZ in Oudenaarde 5.000 tubes handcrème toegestuurd”, licht oud-burgemeester Daniël Termont toe. “Dat ook privébedrijven in deze moeilijke tijden initiatief nemen, vind ik enorm mooi. Je kan het moeilijk zien, maar weet dat er onder mijn mondmasker een brede glimlach schuilt.”

Stresserende periode

Dat Marc Coucke net nu nog eens een schenking doet, ziet hij als een symbolische daad. De ondernemer benadrukte dat het virus nog lang niet verdwenen is. “We moeten de medewerkers in de ziekenhuizen blijven ondersteunen", zei hij. “Ook nu blijft het voor hen een stresserende periode. Ons bedrijf Fagron is wereldwijd de nummer één in apothekersbereidingen. Het is onze plicht om ons steentje bij te dragen. Dat zal ik ook in de komende maanden blijven doen.”