Marc Cosyns zet straatnaambord voor beeldhouwster Yvonne Serruys in Citadelpark Wietske Vos

13 juli 2020

15u42 0 Gent Met een ludieke ‘installatie’ aan het Citadelpark breekt de Gentse huisarts Marc Cosyns (66) een lans voor een parkdreef met de naam van de beeldhouwster Yvonne Serruys (1873-1953). De installatie bestaat uit een (namaak)straatbord in 19de-eeuwse stijl met Serruys’ naam erop en een infobord met uitleg over de actie en QR-codes voor meer info over Serruys.

“Ik wandel vaak door het Citadelpark, en het viel me op dat alle dreven genoemd zijn naar mannelijke kunstenaars uit eind 19de, begin 20ste eeuw”, vertelt Cosyns, sinds kort gepensioneerd als academisch consulent aan UGent. “Ik heb wat opzoekwerk gedaan naar vrouwelijke kunstenaars uit die tijd, en kwam uit bij Yvonne Serruys, een leerlinge van de schilder Emile Claus. Zij is degene die het bekende bronzen beeld van Emile Claus maakte, dat even verder in de Emile Clauslaan staat, aan het ICC.”

Meer vrouw op straat

Bij Cosyns rijpte het plan om in de nasleep van de actie en het Canvasprogramma ‘Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire, bij het stadsbestuur een aanvraag in te dienen om een dreef in het Citadelpark te noemen naar Yvonne Serruys. Hij bedacht hiervoor een ludieke actie: hij zette zelf alvast een tijdelijk straatnaambord neer bij de kleine dreef die tegenover de Plantentuin van de UGent het park inloopt.

Cosyns: “Ik weet dat de gemeenteraad zo’n aanvraag moet goedkeuren en dat dit lang duurt. Ik weet ook dat Gent al sinds 2009 voor vrouwennamen kiest als er een straatnaam bijkomt of verandert. Er liggen al veel voorstellen klaar die de dienst Bruggen en Wegen onderzoekt. De persoon in kwestie moet voldoen aan een aantal criteria. Om te beginnen moet hij of zij overleden zijn.”

Cosyns maakte ook een filmpje over zijn actie, waarin te zien is hoe hij het straatbord naar de plek draagt en het in de grond zet (met medeweten van de stad Gent). “We wilden dit begin dit jaar al doen, maar daar stak corona een stokje voor.”