Marc (77) laat elke dag raam open voor korte gesprekken met voorbijgangers Jill Dhondt

13 mei 2020

13u49 5 Gent Marc woont in de stationsbuurt, in een appartement op het gelijkvloers. Sinds het begin van de lockdown zet hij elke dag zijn raam open, bloemetjes op zijn vensterbank en soms een stoel op straat. Op deze manier wil hij passanten uitnodigen om een kort, maar veilig gesprek aan te gaan.

Het begon allemaal toen Marc een doek en bloemetjes uitstelde voor de zorgverleners en de winkelbedienden. “In de bloempotten stak ik vliegers voor de kindjes. Dan hebben ze naast beren ook kleurrijke windmolens om te spotten tijdens hun wandeling. Ze komen langs met hun mama of papa, die vaak ‘goeiedag’ zeggen. Ook andere mensen stoppen regelmatig om hallo te zeggen door het raam. Doordat ik me vaak alleen voel als gepensioneerde weduwnaar, kan een gesprek met voorbijgangers me enorm veel moed geven. Ik ben wel voorzichtig. De stoel staat op minstens 1,5 meter afstand en ik doe mijn masker aan als iemand stopt. We praten geen twee of drie uur, maar een paar minuutjes, en dan wandelen ze terug verder.”

Naomi (15) woont in de buurt en volgt momenteel les van thuis uit. Tussen het studeren door, maakte ze regelmatig een ommetje in de aanpalende straten. Ze merkte dat Marc elke dag zijn raam liet openstaan, sinds het begin van de quarantaine. “Hij zwaait naar passanten, en geeft soms een complimentje. Sommige voorbijgangers bleven even staan voor een gesprekje. Om den duur ben ik zelf aan de praat geraakt met hem, en sindsdien kom ik regelmatig langs.”