Marc (60) zet na 30 jaar als zelfstandig loodgieter stap naar onderwijs: “Levenservaring helpt als je voor de klas staat” Yannick De Spiegeleir

11 september 2019

16u53 5 Gent Na een carrière van 30 jaar als zelfstandig loodgieter de overstap maken naar het onderwijs? Het zijn er weinigen die het Marc Verhoeyen (60) nadoen. Dit schooljaar begon hij als voltijds leerkracht aan het KTA MoBi in Gent. Hij ziet zijn leeftijd niet als een beperking. “Integendeel. Als je wat ouder bent, sta je steviger in je schoenen voor de klas.”

Op de campus Schoonmeersen verzamelden vandaag enkele tientallen leerkrachten die dit schooljaar starten met les geven aan de GO!-scholengroep Gent. De scholengroep wil hard inzetten op de begeleiding van beginnende leerkrachten. “Op die manier zorgen we ervoor dat deze groep de nodige ondersteuning krijgt en gemotiveerd blijft”, zegt Stephan Brynaert, algemeen directeur van de scholengroep. “We nemen in dit kader een aantal acties. Elke startende leerkracht en ander startend schoolpersoneel krijgt een mentor toegewezen. Bovendien organiseren we doorheen het schooljaar verschillende inhoudelijke sessies voor leerkrachten, bv. rond klasmanagement, toekomstgericht lesgeven en zelfzorg/work-life balance.”

Een opvallende deelnemer van de ‘startersdag’ van de GO!-scholengroep Gent is Marc Verhoeyen. Als zestiger heeft hij er al een carrière van 30 jaar opzitten als zelfstandig installateur van sanitaire en verwarmingsinstallaties. In 2018 volgde hij een lerarenopleiding en sinds dit schooljaar staat hij voltijds voor de klas in het KTA MoBi.

Levenservaring

Helemaal nieuw in het onderwijs is Marc niet. Van 2005 tot 2010 vulde hij deeltijds enkele vervangingsopdrachten in. “Ik zie mijn leeftijd eerder als een voordeel. Levenservaring kan helpen als je voor de klas staat. Als je nog jong bent moet je als beginnende leerkracht stevig in je schoenen staan of écht in de wieg gelegd zijn voor het onderwijs om je mannetje te staan voor de klas.”

Marc is ook tevreden met de aanvangsbegeleiding die hij krijgt bij GO!-scholengroep Gent. “Ik ben terecht gekomen op een school met aangename collega’s en een directie die er voor wil gaan. Een goede omkadering is belangrijk.” Tot slot spelen ook de arbeidsvoorwaarden die het onderwijs biedt mee voor de startende leerkracht. “Ik wil zeker niet onder stoelen of banken steken dat het als voormalig zelfstandige aantrekkelijk is om nog een groter pensioen op te bouwen. Gelukkig mag ik nog 7 jaar aan de slag blijven voor de klas”, klinkt het enthousiast.