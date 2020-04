Marathonloper Bashir Abdi is gezicht van fonds dat UZ-personeel gezond wil houden

Erik De Troyer

09 april 2020

09u22 4 Gent UZ Gent hield vandaag een fonds boven de doopvont genoemd naar de Gentse marathonloper Bashir Abdi. Het fonds wil de zorgverleners gezond houden door onder andere het bouwen van sport- en ontspanningsruimtes, aankoop van sportmateriaal en - na de coronacrisis - het organiseren van teamactiviteiten.

Directeur Netwerking en fundraising Yannick De Clercq is medeoprichter van het fonds. ‘De coronacrisis vergt ontzettend veel draagkracht van onze zorgverleners. Die spanning zal na de crisis niet afnemen, wel integendeel. Door het uitstel van niet-dringende raadplegingen en behandelingen zal onze gezondheidszorg meer dan ooit onder druk staan. We willen daarom geld inzamelen en initiatieven financieren die onze zorgverleners fysiek en mentaal ondersteunen. Het fonds zal infrastructuurwerken mogelijk maken, bijvoorbeeld de inrichting van ontspannings- en sportruimtes en van gesprek- en ontmoetingsruimtes. En het wil de aankoop van sport- en welzijnsmateriaal mogelijk maken zoals pingpongtafels, fitbits en apps die helpen om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.”

Marathonloper Bashir Abdi is het gezicht van het fonds. Op 1 maart verpulverde hij op de marathon van Tokio zijn eigen Belgische record en liep zo de tweede Europese tijd ooit. “Ik besef heel goed dat we in België verwend zijn door een uitstekende gezondheidszorg”, zegt hij. “Als ik mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat met veel plezier. Door het coronavirus worden de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld. Dat is voor mij vervelend, maar klein bier in vergelijking met de strijd die onze zorgverleners dag in dag uit voeren. Zij lopen een marathon en geen sprint.”

Het fonds zal verkoopacties houden om aan het nodige budget te raken maar het rekent ook op giften, schenkingen en legaten. Giften zijn welkom op rekeningnr. BE42 0016 4482 4754 (referentie WR/FUN/001).