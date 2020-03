Marathon van Gent afgelast, Toon loopt hem dan maar alleen: “Ik had al zo hard getraind” Jill Dhondt

30 maart 2020

12u18 10 Gent Toon Verboom (27) had de voorbije maanden hard getraind om te kunnen deelnemen aan de Marathon van Gent, die afgelopen zondag zou plaatsvinden. Toen hij hoorde dat de marathon niet zou doorgaan, besloot hij de 42 kilometer lange tocht alleen af te leggen.

“Ik heb getwijfeld of ik de marathon op mijn eentje zou lopen”, zegt Toon. “Maar ik had zodanig hard uitgekeken naar die dag, en zodanig hard getraind, dat ik dacht: hier moet ik gewoon voor gaan.” Op de dag dat de Marathon van Gent zou plaatsvinden weerstond Toon hevige windstoten en een stevige hagelbui, om toch maar 42 kilometer af te leggen in 3 uur en 37 minuten.

“Ik wou mijn vrienden niet speciaal uit hun kot lokken, dus heb ik pas achteraf laten weten dat ik heb ‘deelgenomen’”, geeft Toon aan. Via Facebook liet hij hen weten dat hij zijn prestatie wil opdragen aan zijn mama, die twee jaar geleden overleed. “Op deze manier wil ik haar eren voor alles wat ze gedaan en betekend heeft voor mij, en voor anderen rondom haar.”

Uitstel is geen afstel

“De Marathon van Gent zou volgens de organisatoren verlegd worden naar een latere datum”, zegt Toon nog. “Wanneer die datum er is, ga ik me uiteraard weer inschrijven. Op naar de derde marathon!”