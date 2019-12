Man zwaait met wapen omdat hij uit café gezet werd: “Wilde enkel dochter beschermen” Wouter Spillebeen

09 december 2019

17u04 6 Gent Een Evergemnaar riskeert een celstraf van drie maanden nadat hij met een oud pistool zwaaide voor een Wondelgems café nadat hij er werd buitengezet. “Ik had het wapen om mijn dochter te beschermen”, verklaarde hij.

De man zakte af naar het café Hof Van Vlaanderen in de Botestraat in Wondelgem. Daar toonde hij het meer dan honderd jaar oude vuurwapen aan verschillende cafégangers. “De cafébaas besloot hem daarom buiten te zetten”, duidt de procureur. “Uit wraak stond hij dan voor het café te zwaaien met het pistool.” De man riskeert een celstraf van drie maanden en een geldboete.

De beklaagde geeft toe dat hij het wapen bij had, maar herinnert zich weinig van de feiten. “Ik was dronken”, legde hij uit aan de rechter. Op de vraag waarom hij een vuurwapen had, antwoordde hij dat dat was om zijn dochter te beschermen. “Hij heeft wel met het wapen staan zwaaien, maar heeft niemand bedreigd”, opperde zijn advocaat, die vraagt om een werkstraf op te leggen. Op 13 januari spreekt de rechter een vonnis uit.