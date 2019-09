Man verschanst zich met wapen in woning in Gentbrugge nadat hij schoten afvuurt Didier Verbaere

21 september 2019

18u01 0 Gent Een man heeft zich deze namiddag met een wapen verschanst in zijn woning in de Peter Benoitlaan in Gentbrugge. De politie werd rond 14.30 uur gealarmeerd dat een man twee schoten had afgevuurd en kwam massaal ter plaatse. Ze kregen ook bijstand van speciale interventieteams en zetten de buurt af. Omstreeks 17 uur gaf de man zich over en kwam vrijwillig naar buiten.

Nadat getuigen enkele knallen hadden gehoord zagen ze aan de woning in de Peter Benoitlaan 161 een man met een wapen. Uiteindelijk bleek het om een luchtdrukpistool met lood te gaan maar de politie nam geen enkel risico en kwam massaal ter plaatse. Urenlang verschanste de man zich in de woning.

“Er werd niet gereageerd op telefonisch contact en hij weigerde aanvankelijk naar buiten te komen”, zegt hoofdinspecteur en politiewoordvoerder Eva Houpels. Of de schutter ook de 37-jarige bewoner van de woning is, is nog niet geweten. Het onderzoek loopt. Het is ook niet duidelijk of de man daadwerkelijk op iemand vuurde of gewoon in de lucht schoot.

“Uiteindelijk is de man vrijwillig naar buiten gekomen en gearresteerd. We onderzoeken nu wat zijn motieven zijn en de man wordt verhoord door het Parket. We hebben ook nog geen duidelijkheid over de identiteit van de schutter. Er vielen geen gewonden”, besluit inspecteur Houpels. Omstreeks 17.15 uur werd de straat weer vrijgegeven.