Man verhuurt ongeschikte woning aan gezin dat vier keer te groot was: “Niemand wil het, moest ik het in brand steken misschien?” Wouter Spillebeen

18 februari 2020

11u50 3 Gent Een Gentenaar die een ongeschikt verklaard huis verhuurde aan een gezin van 24 personen terwijl er maar zes mensen mochten wonen, gaf dinsdag meer uitleg aan de rechter. “Ik was het beu dat er steeds dingen hersteld moesten worden.”

Het grote huis is officieel geschikt voor zes personen, maar bij controles werd meermaals vastgesteld dat er veel meer mensen woonden. Bovendien moesten er dringend herstelwerken uitgevoerd worden. “De woning had 27 strafpunten. Ik liet alles herstellen, maar dan kwam de controleur langs om te zeggen dat er nog andere dingen moesten gebeuren. Op den duur was ik het beu”, legde de man uit aan de rechter, die het excuus meteen weerlegde. “Het is uw verantwoordelijkheid als eigenaar om het huis te herstellen.”

Toen de eigenaar vaststelde dat er maar liefst 24 mensen in het huis woonden, spande hij naar eigen zeggen meteen een procedure aan bij de vrederechter om hen buiten te zetten. “Ze hadden gezegd dat ze met een groot gezin waren, maar niet dat het zo groot was.” Nadien verhuurde de man het huis opnieuw aan een te groot gezin. Hij nam in het contract de belofte op om het huis te herstellen, maar dat deed hij niet. “U wist dus maar al te goed dat de woning ongeschikt was”, volgens de rechter. “Als u het huis niet wil herstellen, dan moet u het maar verkopen.” “Dat heb ik geprobeerd, maar niemand wil het. Wat moet ik doen, het in brand steken?”, antwoordde de beklaagde.

De eigenaar riskeert nu een boete van 16.000 euro, naast een verbeurdverklaring van huurgeld ter waarde van 30.700 euro. Hij zegt dat het huis nu volledig in orde gezet wordt, waardoor een herstelvordering geen probleem zou zijn. Op 17 maart kent de man zijn straf. Er loopt ook een onderzoek naar huisjesmelkerij, dus mogelijk komen er later nog boetes bij.