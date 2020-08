Man van Russisch kunstenaarskoppel dat directeur MSK haar job kostte, nog steeds in de cel Sabine Van Damme

19u49 1 Gent De Russische kunstverzamelaar Igor Toporovski zit nog steeds in de cel. Hij was het die 24 werken van Russische avant-gardekunstenaars aan het MSK verpatste voor een tentoonstelling. Toenmalig directeur Caherine de Zegher nam de werken toch aan in bruikleen en opende een tentoonstelling rond de Russische kunst.

In de kunstenaarswereld zorgde dat voor een ongeziene rel. Er kwam zelfs een gerechtelijk onderzoek van, en de werken werden in beslag genomen. Toporovski en zijn vrouw belandden beiden in de cel voor heling, witwassen, oplichting en schriftvervalsing. Begin januari kwam het duo vrij onder voorwaarden, maar een tijd geleden werd Igor Toporovski opnieuw opgepakt. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste nu dat hij langer in de cel blijft. Het onderzoek naar de kunstcollectie loopt nog steeds.

Ook voor Catherine de Zegher bleef haar onbezonnen beslissing niet zonder gevolg. Er was immers geweten dat de kunstwereld openlijk twijfelde aan de echtheid van de werken. De stad zette haar aan de deur als MSK-directie, ze bleef wel aan als ambtenaar bij het departement cultuur, sport en vrije tijd. In mei ging ze met pensioen, maar de Stad Gent blijft wel burgerlijke partij in de rechtszaak. Ondertussen is de stad op zoek naar een nieuwe directeur voor het MSK.