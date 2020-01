Man uit Oostakker (34) doet emotionele oproep: “Wie heeft mijn moeder gezien?” 62-jarige vrouw uit Slowakije niet teruggevonden bij zoekactie Cedric Matthys

12 januari 2020

17u35 82 Gent In de Gentbrugse Meersen is zondag volop gezocht naar Marta Dunova. De 62-jarige Slowaakse vrouw verliet haar woning in Oostakker op 26 december en is sindsdien spoorloos. Haar zoon Koloman Duna zette samen met de Stad Gent een zoekactie op poten. “Ik hoop dat we eindelijk een antwoord krijgen op onze vragen.”

De koude wind en de motregen hebben de vrijwilligers zondagvoormiddag niet thuis gehouden. Met ongeveer vijftig man luisteren ze naar de uitleg van de politie als wij aankomen aan het commissariaat van Gentbrugge. De agenten begonnen speciaal vroeger aan hun shift en ook verschillende medewerkers van de Gentse stadsdiensten zijn van de partij. Samen met de Slowaakse gemeenschap gaan ze op zoek naar Marta Dunova. Deze 62-jarige Slowaakse vrouw woont al jaren in Oostakker, maar verdween op 26 december spoorloos. Ze verliet haar woning in de Kleemstraat rond 16 uur en kwam niet meer terug.

“Al drie weken ben ik dag in dag uit naar mijn moeder op zoek”, zegt Koloman Duna (34). Hij is de jongste zoon van de vrouw en bereidde samen met zijn familie de actie voor. “Ik ben tevreden dat zoveel mensen hun zondag wilden vrijmaken voor ons. Ik hoop dat we eindelijk een antwoord krijgen op onze vragen. We trokken de voorbije weken al heel Gent door en gingen we zelfs naar Antwerpen, Lokeren en Brussel. Overal hangen we foto’s op van mijn moeder met de vraag om tips.”

Mentale problemen

De zoekactie vond plaats in de Gentbrugse Meersen. “Mijn moeder werd het laatst gezien op een bus van De Lijn die richting Gentbrugge reed", legt Duna uit. “We denken dat ze hier misschien ergens kan zijn omdat in deze buurt veel Slowaken wonen. We zullen het hele gebied uitkammen en hopelijk vinden we haar. Ze heeft hulp nodig, want sinds de dood van mijn vader in 2011 kreeg mijn moeder mentale problemen. Ze sprak nog met weinig mensen. Ik ben dan ook erg ongerust.”

Antwoorden kwamen er zondag niet. Na enkele uren zoeken, werd het zoeken gestaakt. Het slachtoffer werd niet teruggevonden, maar de actie was geen maat voor niks. “We doorzochten niet alleen de Gentbrugse Meersen”, laat de Gentse politie weten. “Ook gingen we in de buurt van de deur tot deur en deelden we haar foto uit. Er kunnen dus nog tips binnenkomen. Bel zeker naar het gratis nummer 0800 30 300 mocht je meer weten. We geven niet op.”

Geen sociale zekerheid

Het verhaal van Marta Dunova is geen alleenstaand geval. De stad Gent heeft een team van negen buurtstewards die deze kwetsbare mensen opvolgen. De dienst richt zich specifiek tot personen uit de Europese Unie die hier uit de boot vallen. Door het vrij verkeer van personen mogen de mensen hier verblijven, maar ze kunnen zonder de juiste verblijfsdocumenten geen beroep doen op de sociale zekerheid. Om hoeveel personen het exact gaat, weet niemand. Wel valt het op dat de jongste tijd heel wat ouderen in de problemen komen.

“Deze mensen zijn vaak te oud om nog te kunnen werken”, licht Marieke Lamaire, coördinator van de buurtstewards, toe. “Het is dan ook moeilijk voor hen om hier in België papieren te krijgen. Ze wonen hier, maar zijn volledig op zichzelf aangewezen. Marta Dunova had nog het geluk dat ze bij haar kinderen kon inwonen. Sommigen zijn hier volledig alleen. Ons veldwerk is dan ook van levensbelang.”