Man slachtoffer van mesaanval aan eigen huis: parket heeft twee verdachten in vizier Didier Verbaere & Yannick De Spiegeleir

04 juli 2020

09u51 20 Gent De politie en de technische recherche onderzoeken op dit moment een gewelddadig incident in Kongostraat in Gent. Een man werd er met een mes aangevallen aan zijn woonst en is levensgevaarlijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens het parket is er sprake van twee verdachten, maar het is nog onduidelijk of die al opgepakt zijn.



Een deel van het voetpad in de Kongostraat tussen de kantoren van de VDAB en een woning met drie appartementen op nummers 11,13 en 15 werd afgespannen met politielint en de technische recherche voerde een sporenonderzoek uit in het gebouw. De politie voerde ook een buurtonderzoek in de straat.

“Ik werd vannacht wakker door een hevige ruzie. Ik dacht aan wat zatlappen op straat en schonk er verder geen aandacht aan. Maar toen ik vanochtend wakker werd, stond de hele straat vol agenten. Ik vermoed dat de ruzie slecht is afgelopen”, zegt een overbuurvrouw.

Volgens de partner van het slachtoffer heeft haar man veel geluk gehad. “Enkele centimeters lager en hij was dood geweest. Maar het onderzoek loopt nog, dus meer kan ik voorlopig niet zeggen”, klinkt het in een reactie van de vrouw. Of er iemand opgepakt is, is voorlopig niet bekend.