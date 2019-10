Man riskeert zes maanden voorwaardelijk voor openbare zedenschennis in Gentse bibliotheek: “Ik schaam me diep voor wat ik gedaan heb” Cedric Matthys

08 oktober 2019

14u05 0 Gent In het Gentse hof van beroep heeft zojuist een man terecht gestaan voor openbare zedenschennis. Hij maakte met zijn hand in de broek op-en-neergaande bewegingen in de kunstenbibliotheek op de Bijlokesite. Waar hij eerst de feiten ontkende uit schaamte, ziet hij nu de gevolgen van zijn daden in.

“Ik zie meneer als een patiënt en niet als een client. Deze man moet verder therapeutisch begeleid worden, niet strafrechtelijk vervolgd." De advocaat stond duidelijk op scherp toen hij het opnam voor zijn beklaagde in het Gentse hof van beroep. De man in kwestie stond er terecht voor openbare zedenschennis. Hij ging in de kunstenbibliotheek van het stadsmuseum STAM op de Bijlokesite naast een studente zitten. Vervolgens stak hij zijn hand in zijn broek en maakte hij op-en-neergaande bewegingen. De studente diende klacht in tegen de man.

Therapie slaat aan

In eerste aanleg kreeg de beklaagde zes maanden voorwaardelijk en een boete van 800 euro. Deze straf vecht hij echter aan, omdat hij vandaag de gevolgen van zijn daden wel inziet. Waar hij eerst de feiten ontkende uit schaamte, volgt hij nu therapie om ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. “Ik blijf me slecht voelen over wat ik gedaan heb. Ik heb het soms zelfs nog moeilijk om mijn eigen kinderen recht in de ogen te kijken. Daarom ben ik blij met de resultaten van de therapie. Ik heb intussen vijftien sessies achter de rug en had nooit gedacht zulke resultaten te halen. Hopelijk kan ik dit verhaal snel afsluiten.” Het Openbaar Ministerie vraagt daarentegen wel een bevestiging van de straf. Uitspraak op 5 november.