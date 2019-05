Man riskeert werkstraf en 600 euro boete na vechtpartij in de Overpoort JDG

31 mei 2019

14u26 13 Gent Een twintiger riskeert een werkstraf en een boete van 600 euro nadat hij in dronken toestand een man te lijf ging in een café in de Overpoortstraat. Het slachtoffer verloor twee tanden én liep kneuzingen op aan zijn schouders en ribben.

De feiten dateren van september 2017. De beklaagde werd door verschillende omstanders herkend, en werd later die avond gevat door de politie. “Hij was beschonken en agressief”, vertelt de openbare aanklager. “Hij ontkende dat hij iets te maken had met het voorval, maar voor ons is er geen twijfel mogelijk.”

De twintiger was vrijdagmiddag niet aanwezig op zijn proces. Hij heeft geen vast adres, en was dus hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte. “We vragen een gepaste werkstraf of een gevangenisstraf van drie maanden”, stelde het parket. De man riskeert bovendien een boete van 600 euro. Op 21 juni deelt de rechter het vonnis mee.