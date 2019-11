Man riskeert 8 maanden met uitstel na uit de hand gelopen caféruzie Cedric Matthys

12 november 2019

18u10 0 Gent Dinsdag kwamen in het Gentse hof van beroep twee mannen voor de rechter. Na een uit de hand gelopen caféruzie in Wondelgem belandde het slachtoffer R. K. op de spoed met snijwonden aan de linkerslaap. De advocate van de beklaagde ontkende alle betrokkenheid. “De snijwonden dateren van later op de avond.”

“Je kent ze wel, van die café’s waar de helft van het cliënteel geseind staat en de andere helft ooit geseind stond.” De procureur wond er dinsdag geen doekjes om in het Gentse hof van beroep. In de rechtszaal stonden twee mannen terecht die op 9 oktober 2016 slaags raakten in een café in Wondelgem. Slachtoffer R. K. was toevallig in de bar toen hij een van zijn huurders herkende. De man moest nog heel wat achterstallige huur betalen en hier wou R. K. een hartig woordje over praten. Daarop belde de huurder M. K.

Nieuw gebit

De beklaagde zou een flesje en gebroken glas naar het slachtoffer gegooid hebben, maar dat spreekt de advocaat van M. K. tegen. “Het klopt dat het slachtoffer met snijwonden aan de linkerslaap op de spoed beland is", zei hij. “Al is dat niet de schuld van mijn cliënt. Er is ruzie geweest en R. K. is gevallen, meer niet. De snijwonden dateren van later op de avond. Daar heeft M. K. niks mee te maken. We vragen dan ook de vrijspraak.” Verder trok de advocaat de kosten voor het nieuwe gebit in twijfel. R. K. vraagt hiervoor 5000 euro schadevergoeding, maar liet de operatie nog niet uitvoeren. De gebreken aan het gebit zijn volgens zijn advocaat enerzijds niet te linken aan de vechtpartij. Anderzijds vindt hij de kosten te hoog.

De advocaat van het slachtoffer weerlegde deze uitleg. Het openbaar ministerie volgde hem hierin. De procureur vordert 8 maanden met uitstel. Uitspraak op 10 december.